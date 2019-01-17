В Ростовской области сегодня похоронят двух женщин, погибших в результате взрыва газа

Завтра в городе Шахты простятся с семьей из трех человек. Взрыв газа произошел в понедельник в девятиэтажном жилом доме. Президент Владимир Путин по просьбе жильцов поручил предоставить им новое жилье. Накануне вечером в Следственном комитете сообщили, что следов взрывчатки на месте ЧП не обнаружено. Ранее, 31 декабря, обрушился подъезд жилого дома в Магнитогорске, согласно приоритетной версии, из-за взрыва газа. Погибли 39 человек.