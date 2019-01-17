Судьба особняка купца Булошникова на Большой Никитской улице, возможно, решится сегодня на публичных слушаниях
Публичные слушания по этому вопросу должны были проведены давно, — считает координатор общественного движения «Архнадзор»
Константин Михайлов. Он считает, что если особняк Булошникова не будет сохранен, это создаст опасный прецедент.
Комментарии4
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kunst54 17 января 2019 | 00:20
Собянину и другим оленеводам из его окружения старая Москва и москвичи пофигу, им бабло стричь надо. Для них Москва - что нефтяная скважина, чем больше откачают, тем вольготнее и барственнее себя ощущают.
begly_ 17 января 2019 | 00:22
Сносить уверенным махом ковша эту старую рухлядь и точка. Дорогу новостроям и инновациям!
xxxapek 17 января 2019 | 00:36
begly_:
И за что вы, путриоты, так свою культуру и историу не любите?
begly_ 17 января 2019 | 00:39
xxxapek:
Я никогда не был путриотом., всегда останусь реалистом. Не создай себе кумира, так гласит первая заповедь атеиста.