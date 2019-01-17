Масштабная акция протеста вспыхнула в Зимбабве
Президент этой страны Эммерсон Мнангагва на днях прибыл с официальным визитом в Россию. В то же время тысячи его сограждан вышли на улицы крупных городов, недовольные ростом цен на бензин, — пишет газета Коммерсант. По последним данным, в результате беспорядков погибли не менее трех человек. Крупнейший провайдер страны по требованию властей отключил интернет.
Комментарии1
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danko_ 17 января 2019 | 00:11
Приехал к Путину опыт перенимать как бороться с протестами населения, грабить и править вечно.
Но и за кредитом, конечно. Бесплатно с нашим узурпатором даже диктаторы не дружат.