Масштабная акция протеста вспыхнула в Зимбабве

Президент этой страны Эммерсон Мнангагва на днях прибыл с официальным визитом в Россию. В то же время тысячи его сограждан вышли на улицы крупных городов, недовольные ростом цен на бензин, — пишет газета Коммерсант. По последним данным, в результате беспорядков погибли не менее трех человек. Крупнейший провайдер страны по требованию властей отключил интернет.