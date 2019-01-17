Сбербанк сместил «Роснефть» с первого места в списке самых дорогих российских компаний. В ходе торгов на Московской бирже накануне акции кредитной организации росли более чем на 1,5%. Общая капитализация компании превысила 4,5 триллиона рублей. Сбербанк долгое время был самой дорогой компанией России, но уступил полгода назад первенство «Роснефти» на фоне сообщений о возможных новых американских санкциях.