Госдума сегодня планирует принять решение об отказе направлять делегацию в ПАСЕ
Кроме того, палата утвердит решение об отказе платить взнос в Совет Европы за этот год, сказал спикер Думы Вячеслав Володин. О планах отказаться от поездки на зимнюю сессию ПАСЕ также сказал и глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.
Корни проблемы, по мнению Константина Косачева, кроются в угрозе политических санкцией против парламентариев, что выходит за рамки компетенций ПАСЕ.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 17 января 2019 | 00:08
Видимо, эти два хмыря выполняют задание врагов по изоляции России?
hamasmustdie 17 января 2019 | 00:12
Святые люди. Как там Шнур пел
"Мы борща давно не ели,
Всё Таиланд, да Бали,
Зае***и эти ели,
Куршавели зае*ли.
Водка всяко лучше виски,
Окунь лучше всяких шпрот,
Ты сумеешь есть из миски,
Киска, е*аная в рот."
seryj_wolk 17 января 2019 | 00:17
Пора исключать рфию из ПАСЕ. Взносов не платят, решения ЕСПЧ исполняют выборочно. Изгои, пшли вон в совет Азии.
vitek61 17 января 2019 | 00:27
seryj_wolk: Хотите лишить Навального его доходов от выплат по решениям ЕСПЧ?
blahovdav 17 января 2019 | 00:25
Забор, метров 10 и через 50 м ефрейтор Карацупа с Мухтаром. И нехрен за бугор шастат, войлоком сбиться вокру плешивого..