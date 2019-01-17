Госдума сегодня планирует принять решение об отказе направлять делегацию в ПАСЕ

Кроме того, палата утвердит решение об отказе платить взнос в Совет Европы за этот год, сказал спикер Думы Вячеслав Володин. О планах отказаться от поездки на зимнюю сессию ПАСЕ также сказал и глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

Корни проблемы, по мнению Константина Косачева, кроются в угрозе политических санкцией против парламентариев, что выходит за рамки компетенций ПАСЕ.