Британский парламент поддержал правительство Терезы Мэй

Накануне в ходе голосования по вотуму недоверия большинство депутатов отказались отправлять кабинет в отставку. Результаты огласил спикер Палаты общин Джон Беркоу.

Голосование проводилось по инициативе лидера оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбина. Он внес предложение после того, как премьеру не удалось утвердить в парламенте проект выхода страны из ЕС. Несмотря на провал в этом вопросе, Мэй намерена продолжит работу над вопросом о выходе, сказала сама премьер.

Теперь в понедельник, 21 января Терезе Мэй предстоит представить в парламенте план Б по Brexit.