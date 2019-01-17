Британский парламент поддержал правительство Терезы Мэй
Накануне в ходе голосования по вотуму недоверия большинство депутатов отказались отправлять кабинет в отставку. Результаты огласил спикер Палаты общин Джон Беркоу.
Голосование проводилось по инициативе лидера оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбина. Он внес предложение после того, как премьеру не удалось утвердить в парламенте проект выхода страны из ЕС. Несмотря на провал в этом вопросе, Мэй намерена продолжит работу над вопросом о выходе, сказала сама премьер.
Теперь в понедельник, 21 января Терезе Мэй предстоит представить в парламенте план Б по Brexit.
Комментарии7
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pycco_mypusmo 17 января 2019 | 00:06
плешивое х-ло может кусить себя за ляжку.
pattrick3 17 января 2019 | 00:12
Тереза настоящая красотка, ещё бы Бориса Джонсона вернули - Лиса Алиса и Кот Базилио.
begly_ 17 января 2019 | 00:24
pattrick3:
Как ты определяешь, увидев только лицо?!
hastings 17 января 2019 | 00:33
pattrick3: мы у себя в поселке на каждую масленицу поругаем соломенное чучело Терезы Мей: забрасываем навозом, а по наступлению темноты сжигаем. Чтобы выпроводить зло с земель русских!
nestor199 17 января 2019 | 00:07
Я рад за Терезку .................... . Пусть пляшет. Жду новых новостей по делу Скрипалей. Наверное через два дня приступят к демонтажу фундамента дома Скрипаля ..........................
begly_ 17 января 2019 | 00:16
Лёд колется, господа европейцы!
Счастливого вам плавания на обломках неестественного образования в противовес Америке со своим Евро..
pulalala 17 января 2019 | 00:38
Опять головняк нашему вошдю.
Два известных "туриста" в Британии все-таки плохо сработали.