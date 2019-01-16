Памятник погибшим журналистам установят в центре Москвы по распоряжению Сергея Собянина

Памятник погибшим журналистам установят в центре Москвы по распоряжению мэра города Сергея Собянина. Это произойдет до конца следующего года. В свою очередь, глава Союза журналистов столицы Павел Гусев ранее говорил, что монумент установят уже в апреле. Его поставят в сквере вблизи Центрального дома журналистов со стороны Арбатской площади.