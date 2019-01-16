Памятник погибшим журналистам установят в центре Москвы по распоряжению Сергея Собянина
Памятник погибшим журналистам установят в центре Москвы по распоряжению мэра города Сергея Собянина. Это произойдет до конца следующего года. В свою очередь, глава Союза журналистов столицы Павел Гусев ранее говорил, что монумент установят уже в апреле. Его поставят в сквере вблизи Центрального дома журналистов со стороны Арбатской площади.
Комментарии2
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creta 16 января 2019 | 23:51
Каким именно журналистам установят памятник? Надеюсь ни тем придуркам, которых убийца Ходор послал на смерть в ЦАР?
philanthrop 17 января 2019 | 00:05
creta: Откуда таких придурков как ты находит повар? Ни ума, ни фантазии.