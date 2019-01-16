Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире

Рост энергоэффективности в стране не фиксируется уже пять лет, — заявил глава Роснано Анатолий Чубайс. Он считает, что необходимо решить вопрос с ценами на электроэнергию в России, которая вдвое ниже, чем в мире. В ходе своего выступления на Гайдаровском форуме в Москве глава Роснано сказал, что есть два пути: либо повышение цены на электроэнергию, но в первую очередь для богатых слоев населения, а для бедных это может остаться на прежнем уровне, либо введение запретов.