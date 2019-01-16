Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире
Рост энергоэффективности в стране не фиксируется уже пять лет, — заявил глава Роснано Анатолий Чубайс. Он считает, что необходимо решить вопрос с ценами на электроэнергию в России, которая вдвое ниже, чем в мире. В ходе своего выступления на Гайдаровском форуме в Москве глава Роснано сказал, что есть два пути: либо повышение цены на электроэнергию, но в первую очередь для богатых слоев населения, а для бедных это может остаться на прежнем уровне, либо введение запретов.
Комментарии17
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mikhail_spb_ 16 января 2019 | 23:10
Кстати, воду народонаселение расходует тоже неэффективно. Нужно поднять тарифы на водоснабжение.
И отопление тоже не очень-то эффективно используется.
А бензин жгут почём зря.
И недоеденной пищи многовато.
И одежду с обувью не донашивают до дыр.
В общем, правительству ещё работать и работать над повышением цен, акцизов и налогов.
watson_ 16 января 2019 | 23:19
Чубайс в своём репертуаре, так и ищет , чем бы ещё навредить. Вот Роснано под его чутким управлением сама эффективность, так эффективно пилят бюджет, что дух захватывает.
udavi_naebabchenko 16 января 2019 | 23:30
По этой рыжей гниде давно плачет тюремная параша.
begly_ 17 января 2019 | 00:05
udavi_naebabchenko:
Вы как то, вернее, это как то звучит двойственно, про рыжую гниду..
kuchumka 16 января 2019 | 23:11
Этому рыжему еврею все неимется лишь бы народ пограбить.
kreamzdeek 16 января 2019 | 23:14
Дышат бесплатно, гады
begly_ 16 января 2019 | 23:18
По молодости у всех напор мама не горюй.., но с возрастом струя теряет силу и частоту выплеска.
Так можно про любое энергорасточительство сказать.
ramun 16 января 2019 | 23:34
Прекрасные перспективы.Не надо оваций.Радуйтесь молча.
Пользуйтесь электричеством.
nestormihnenko 16 января 2019 | 23:37
Он просто ясновидящий. Об этом до него никто не знал.
dyymm 16 января 2019 | 23:40
Эх, Квачков-Квачков... Дрогнула рука в самый нужный момент...
lager23 16 января 2019 | 23:41
Кто же против, но сначала сделайте з/п и пенсии на уровне мировых!
tv_victim 16 января 2019 | 23:44
Блин, странно, что этот деятель еще не сидит!
fresh_breeze 16 января 2019 | 23:46
Когда встречаю в СМИ инициативы этого персонажа, в памяти всплывает интервью Александра Коржакова, которое он дал вскоре после отставки из-за истории с коробкой из-под ксерокса.
В одном месте этого интервью есть такие слова:
"Чубайс, которого ненавидит каждый ребёнок в стране".
И ведь прав был бывший главный охранник.
Более того, те, кто во времена вышеназванного интервью были детьми, сегодня уже взрослые люди, но отношение к этому "реформатору" у них с тех пор наверняка не изменилось.
sparky 16 января 2019 | 23:47
Это как по Чубайсу - если богатым поднять стоимость электроэнергии, то эффективность потребления повысится и у бедных тоже? И на производстве? А если еще и запреты, не знаю только чего, но запреты - дело в России любимое хоть для чего. Тогда поди электричества девать будет некуда, хоть океан грей.
Не, он жеж прав, в России электричество раза в два дешевше, чем у них. А зряплата всего в 10 - 20 раз меньше. Обязательно поднимать и запретить одновременно.
Есть и другой способ - дать большого пинка Чубайсу или на худой конец полечить его в дурке. Что-то должно помочь.
oneoretwo 16 января 2019 | 23:53
...толя, ты еще не в розыске у интерпола ?...
piter_ug 16 января 2019 | 23:55
Пожалуй, надо подумать или о свечном заводике или участке производства лучин.
Жулики и Воры не остановятся, пока не вычистят карманы и кошельки.
t_philippova 17 января 2019 | 00:02
Один единственный ход: повышать тарифы. А можно начать с понижения доходов не справляющимся со своими обязанностями. Электричество полыхает в каждом подъезде каждого жилого дома день и ночь. Отопление регулируется в домах, расположенных ближе к ЦТП ОТКРЫВАНИЕМ ОКОН (нанокаменный век), в домах подальше от ЦТП еле-еле 20 градусов натягивают. Где же новые технологии? Теперь ночь напролёт горит электричество на детских площадках, забота об алкашах. И т.д и т.п.