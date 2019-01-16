Политик Дмитрий Гудков подал иск к министерству юстиции. Он пытается оспорить в Замоскворецком суде отказ переименовать партию «Гражданская инициатива» в «Партию перемен» и признать его председателем этой структуры. Гудков уже подавал заявление в суд, однако его в тот же день возвратили истцу, — напоминает агентство ТАСС. Решение о переименовании партии было принято летом прошлого года.