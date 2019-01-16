Дмитрий Гудков подал иск к министерству юстиции
Политик Дмитрий Гудков подал иск к министерству юстиции. Он пытается оспорить в Замоскворецком суде отказ переименовать партию «Гражданская инициатива» в «Партию перемен» и признать его председателем этой структуры. Гудков уже подавал заявление в суд, однако его в тот же день возвратили истцу, — напоминает агентство ТАСС. Решение о переименовании партии было принято летом прошлого года.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tv_victim 16 января 2019 | 23:24
Блин! Эти недоделки-либероиды на любом ровном месте могут создать кучу жалко-ненужных проблем! И они всерьез рассчитывают на сколько-нибудь серьезную роль в российской политике? Что у них в голове-то, а?
victor_xy 17 января 2019 | 00:14
Эх... не дали этому упырю гудку буквы поменять - ...опять лютует "кровавый режим" - до коли же?!(((
creta 16 января 2019 | 23:42
Гудок, ну какие перемены ты хочешь в своей вшивой партии? На хрена ты вообще сдался простому россиянину? Вали уже в свою америку- будешь там каринке орловой за щеку пихать.
nalimka 16 января 2019 | 23:51
Гудков всё перепутал, забыл, что в РФ суды не работают, и не партии и суды решают что делать, а минюст ими руководит, как и судами. Так что не иск в суд надо подавать а челобитную в минюст и на колени встать не помешает
перед портретом солнцеликого.