В Карелии к лишению свободы приговорили бывшего начальника колонии, где отбывал наказание Ильдар Дадин

В Карелии к лишению свободы приговорили бывшего начальника колонии, где отбывал наказание активист Ильдар Дадин. Сам осужденный больше двух лет назад жаловался на угрозы и пытки со стороны администрации учреждения. Бывшего начальника колонии №7 Сергея Коссиева, его заместителя Анатолия Луиста признали виновными в превышении полномочий. Кассиев получил больше двух с половиной лет лишения свободы, Луист – три года.