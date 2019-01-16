В Карелии к лишению свободы приговорили бывшего начальника колонии, где отбывал наказание Ильдар Дадин
В Карелии к лишению свободы приговорили бывшего начальника колонии, где отбывал наказание активист Ильдар Дадин. Сам осужденный больше двух лет назад жаловался на угрозы и пытки со стороны администрации учреждения. Бывшего начальника колонии №7 Сергея Коссиева, его заместителя Анатолия Луиста признали виновными в превышении полномочий. Кассиев получил больше двух с половиной лет лишения свободы, Луист – три года.
Комментарии4
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sutara 16 января 2019 | 23:10
Просто не вериться!
mikhail_spb_ 16 января 2019 | 23:12
Интересно, пытают ли вертухаи этого бывшего начальничка?
Или он сидит как вор в законе?
clandestino 16 января 2019 | 23:20
Для полного соблюдения логики событий начальником колонии, где будут сидеть бывшие воспитатели нужно назначить Дадина. Это настроит тех начальников колоний, которых пока не посадили на философские размышления.
Процесс исправления осУжденных пройдёт, несомненно, успешно - они же профессионалы.
peppertin 16 января 2019 | 23:57
Интересно, а вот этот бывший вертухай будет устраивать одиночные пикеты как дадин?