Оппоненты президента США в Сенате не смогли добиться сохранения санкций против компаний Олега Дерипаски
Оппоненты президента США в Сенате не смогли добиться сохранения санкций против компаний Олега Дерипаски. Демократам требовались более 60 голосов в поддержку соответствующей резолюции. Однако ее поддержали лишь 57 сенаторов. Почти все республиканцы, которые сохраняют в Сенате большинство, выступили против этой инициативы. Ранее Минфин США объявил о планах снять санкции с компаний En+, «РусАл» и «Евросибэнерго», поскольку Дерипаска выполнил основные требования Вашингтона.
Комментарии1
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mikhail_spb_ 16 января 2019 | 23:07
Почему выдающийся русский эффективный менеджер Дерибаско должен выполнять требования вражеского Вашингтона??!