Оппоненты президента США в Сенате не смогли добиться сохранения санкций против компаний Олега Дерипаски. Демократам требовались более 60 голосов в поддержку соответствующей резолюции. Однако ее поддержали лишь 57 сенаторов. Почти все республиканцы, которые сохраняют в Сенате большинство, выступили против этой инициативы. Ранее Минфин США объявил о планах снять санкции с компаний En+, «РусАл» и «Евросибэнерго», поскольку Дерипаска выполнил основные требования Вашингтона.