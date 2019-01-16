Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сохранила свой пост

В ходе голосования по вопросу о вотуме недоверия, кабинет министров поддержали 325 депутатов, против выступили 306. Обсуждение судьбы правительства последовало после провала Мэй с планом по выходу из ЕС. Накануне документ отказались утверждать члены Палаты общин. Вопрос о вотуме недоверия внес в повестку лидер лейбористов Джереми Корбин, он выступает за внеочередные выборы в стране.