Видеохостинг YouTube запретил публиковать ролики, которые угрожают жизни и здоровью людей
К примеру, флешмобы с заданиями, выполнение которых может привести к травмам или смерти. Кроме того, запрещено добавлять видео с розыгрышами, в которых люди думают, что им угрожает опасность или при условии, что такая опасность действительно есть. Администраторы видеоресурса обещают особенно строго отслеживать видео, на которых присутствуют дети или те записи, которые их могут шокировать.
Комментарии1
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apels 16 января 2019 | 23:02
Катание на горных лыжах, каякинг, альпинизм.... вообще спорт можно? А если можно, то почему менее травматичное нельзя?