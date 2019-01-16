Почти треть сотрудников ООН за последние пару лет подвергались на работе сексуальным домогательствам
В докладе организации говорится, что сюда входят как оскорбительные шутки, так и история сексуального характера, жесты, намеки и даже физические действия. В большинстве случаев домогательства совершали мужчины, около четверти всех этих инцидентов связаны с руководителями среднего или старшего звена. По словам Генсека ООН Антониу Гутерриша, эти данные находятся примерно на уровне других организаций, однако он выступает за то, чтоб ООН соответствовала более высоким стандартам.
Комментарии11
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kottigr1 16 января 2019 | 22:34
Надо штаб-квартиру ООН в город Грозный переносить.. Никаких там домогательств и сальных шуточек, даже геев найти не могут..
mppv 16 января 2019 | 22:39
kottigr1:
Дак лучше наоборот ... Грозный - в штаб-квартиру
kottigr1 16 января 2019 | 22:55
mppv: Где столько осликов взять в Нью-Йорке.. ? Горцы без них туда не поедут...
vikwlad 16 января 2019 | 23:07
kottigr1:
В ООН и в США просто дурью мучаются с этими невинными сексуальными домогательствами. России б их заботы.
parasuk_ 16 января 2019 | 22:38
Не оон, а какой-то батальон украина имени ляшко :)
vyk_usguy 16 января 2019 | 22:48
Набирают марнисок не по уму а повнешности, а потом те жалуются естественно .... Иначе и не бывает
malanoff 16 января 2019 | 23:04
vyk_usguy: Ничего удивительного , просто набрали нормальных в ООН , а не Захаровых и Яровых. А этих даже Слуцкий не щупает.
vinokur 16 января 2019 | 22:56
В докладе организации говорится, что сюда входят как оскорбительные шутки, так и история сексуального характера, жесты, намеки и даже физические действия.
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Самомнение у баб ... С ней пошутишь, а она сразу гордится -- меня, дескать, домогаются.
glotov 16 января 2019 | 22:59
Все эти басни - от неудовлетворенности.
wrongway1 16 января 2019 | 23:01
для юристов и адвокатов --золотое поле работы
neon999 16 января 2019 | 23:05
Фраза типа "Ух ты, какая красотка" - там тоже как сексуальное домогательство интерпретируется ?