Почти треть сотрудников ООН за последние пару лет подвергались на работе сексуальным домогательствам

В докладе организации говорится, что сюда входят как оскорбительные шутки, так и история сексуального характера, жесты, намеки и даже физические действия. В большинстве случаев домогательства совершали мужчины, около четверти всех этих инцидентов связаны с руководителями среднего или старшего звена. По словам Генсека ООН Антониу Гутерриша, эти данные находятся примерно на уровне других организаций, однако он выступает за то, чтоб ООН соответствовала более высоким стандартам.