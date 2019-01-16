В Кот-д'Ивуаре скончался капитан судна «Виктор Ткачев», которое полгода не может покинуть африканский порт

Причиной стали экономические проблемы судовладельца. В Мурманском морском пароходстве сказали агентству ТАСС, что капитан еще несколько дней назад почувствовал недомогание. Ему оказывали медицинскую помощь, после которой состояние улучшилось. Точная причина смерти пока неизвестна. В свою очередь источник агентства добавил, что как минимум еще двое членов экипажа чувствуют недомогание, у них высокая температура. Сейчас посольство России ждет от властей африканского государства подтверждение информации о смерти капитана судна.