В Кот-д'Ивуаре скончался капитан судна «Виктор Ткачев», которое полгода не может покинуть африканский порт
Причиной стали экономические проблемы судовладельца. В Мурманском морском пароходстве сказали агентству ТАСС, что капитан еще несколько дней назад почувствовал недомогание. Ему оказывали медицинскую помощь, после которой состояние улучшилось. Точная причина смерти пока неизвестна. В свою очередь источник агентства добавил, что как минимум еще двое членов экипажа чувствуют недомогание, у них высокая температура. Сейчас посольство России ждет от властей африканского государства подтверждение информации о смерти капитана судна.
Комментарии10
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kottigr1 16 января 2019 | 22:36
Пора возвращать Кот-д'Ивуар в родную гавань ?
gordy 16 января 2019 | 22:43
"Ему оказывали медицинскую помощь, после которой состояние улучшилось."
"Больному стало лучше - он перестал дышать"?
traxau_okurka 16 января 2019 | 22:44
kottigr1: "Родина тебя бросит, сынок!"
kottigr1 16 января 2019 | 22:48
traxau_okurka: Вместо того, что бы чужие корабли в нейтральных водах абордажить, ВМФ РФ лучше бы свои посудины со всего мира пособирал бы..
polsan 16 января 2019 | 22:40
57,7 %, принадлежит Николаю Владимировичу Куликову; и Росимущество (25,5 %)
не заплатили, а помер капитан судна! Почему капитан должен был сидеть в заложниках в Африке пол года, он что был крепостной?
ivan14 16 января 2019 | 22:41
Экономические трудности работодателя - люди заложники . Где танцовщица из МИДа ?
sagen 16 января 2019 | 22:44
Красивая смерть, среди товарищей. на боевом посту. Путин о такой мечтает.
vyk_usguy 16 января 2019 | 22:45
Макаки без понятия о том что их котаивуарский климат может быть смертельным для здоровья
tetriz 16 января 2019 | 22:50
Случись такое с американским капитаном - резко стало бы плохо всему этому скотдивуару...
neon999 16 января 2019 | 23:00
Как-то скромненько замолчали имя судовладельца, из-за которого судно задержали.
Связан ли с Пригожиным и нелегальными поставками оружия в Африку ?