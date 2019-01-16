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22:19, 16 января 2019

Депутаты поддержали правительство Терезы Мэй

Депутаты британского парламента поддержали правительство Терезы Мэй. Доверие ей выразили 325 членов Палаты общин. Против – 306. Парламентарии поддержали кабинет министров, несмотря на то, что накануне они отказались утверждать план премьера по выходу из Евросоюза.

Комментарии

22

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haldey 16 января 2019 | 22:24

Нас такой вариант тоже устраивает))) Тереза, продолжай топить мельчающую британию)))

idruker 16 января 2019 | 22:28

haldey: Простите, а "вам" то какой толк от утопления Британии? Просто радуетесь, если у соседа корова сдохла, или у "вас" какая то более духовная причина, чем банальная зависть или злорадство?

danko_wirda 16 января 2019 | 22:31

idruker: где бабка данко1 спец по Мей?

antimalin 16 января 2019 | 22:40

danko_wirda: Галину Веселкину?
Так она - неотъемлемая часть всего тут.
Пока что.

bozman_xl 16 января 2019 | 22:47

antimalin: Гермафродит (ниже пупка мужик, выше пупка баба) , ну никак не думал что у вас такой же

victor_xy 16 января 2019 | 23:01

Эти геи гейбриты похоже хитрее своего папаши сатаны ;) - дают добро на полёты пилоту и желают и дальше с ним летать, пилоту, который только что разбил вдрызг свой самолёт с этими геями на борту при посадке в аэропорту "Брэкзит", ...а всё подаётся типа как ничего и не случилось! - мол летим с этим пилотом хоть куда и хоть сейчас :-D:-D:-D - ...но на всякую хитрую ж*пу есть всегда болт с левой резьбой и геи гейбриты скоро его в свой толерантный зад и получат, - как и когда? - а вот уже скоро и увидим!

bozman_xl 16 января 2019 | 23:00

antimalin: ... такой же уровень IQ (4-х летнего младенца), как у РАСПЯТОГО МАЛЬЧИКА с ником danko_wirda/
К сожалению ваш лайк под его глупостью, заставил меня изменить моё восприятие вас в худшую сторону.
Думаю, что вы будете более тщательны в подходе к оценке тупых типов, типа этого 4-х летнего малыша на сайте ЭХА.

watson_ 16 января 2019 | 22:43

Интересный сюжет, сначала депутаты палаты общин голосуют против плана кабинета Мэй по брэкзиту, и сразу потом объявляют поддержку её правительству, а Мэй продолжает настаивать на брэкзите, это какой-то хаос, тут даже долгоиграющий фарс со Скрипалями не поможет, дак что же дальше, а Тереза? -))

gonduras_in_colima 16 января 2019 | 23:04

watson_: // Интересный сюжет, сначала депутаты палаты общин голосуют против плана кабинета Мэй по брэкзиту, и сразу потом объявляют поддержку её правительству //
Видишь ли, холоп престарелый, ты в своей жизни видел во главе вашей феодальной лоханки только вождей (называться они могли по разному).
Посему ситуация, когда парламент место для дискуссий рвёт, твой чахлый моск на британский флаг.
Ежели конкретно по сабжу, то большинство депутатов за то, чтобы это правительство работало дальше, но они против предложенной правительством схемы выхода из ЕС.
Чтобы тебе было совсем понятно, поясню на примере: тебе жена рога наставила, ты ей морду набил, но не развёлся, живёшь дальше.
Уже дошло или ещё добавить?


andreyoo: // Я так понимаю тезис что Британия мельчает и тонет у вас возражений не вызывает. //
Ватоцефал, ты неверно понимаешь давно завершившийся в Британии процесс избавления от колоний, тем более, что твоя углеводородина этого не сделала и потому исторически обречена как последняя империя в истории человечества.
Я понятно втолковал?


haldey: // начит, эти сволочи нам Гитлера устроили //
Удод лаптеногий, Гитлера вам устроил ваш же Сралин, его коллега по диктаторскому цеху.
Не надо учить историю по пропагандонским методичкам.

andreyoo 16 января 2019 | 22:36

idruker: Я так понимаю тезис что Британия мельчает и тонет у вас возражений не вызывает.

haldey 16 января 2019 | 22:37

idruker: Значит, эти сволочи нам Гитлера устроили, всю историю гадили, они управляли процессом развала СССР, потом счастливо жили выкачивая даром все наши ресурсы в 90-е, а мы не сметь радоваться их проблемам?))) Да, ты, иди молись на британский флаг, дурачок в розовых очках...

udavi_naebabchenko 16 января 2019 | 22:42

Не новость, акер знает что. Йэховские толмачи объясните уже - это зрада или перемога?

watson_ 16 января 2019 | 22:45

udavi_naebabchenko: Их тут нет, похоже им методичку не обновили, онис не знают. что писать?! -)

antimalin 16 января 2019 | 22:51

Осталось погрузить в кризис фрау Меркель.
Макрон - в кризисе уже давно, Мэй - тоже давно, Трамп - давно.
Путин их всех погрузил в глубочайший кризис в их странах.
Длинная рука Кремля в действии.

zonda_3 16 января 2019 | 22:54

idruker:

Ему, видимо, успокоительное недавно вкололи - ржет после каждого своего выкака как тупой боров

igormen 16 января 2019 | 22:55

haldey: Если в Британии и Европе начнется кризис, то падение производства приведет к резкому уменьшению потребности в углеводородах, а значит и резкому падению не только объемов, но и цен на газ и нефть.

zztop1960 16 января 2019 | 22:58

haldey: Кого волнует . что вас ( Россию) там устраивает ? Отойди , мальчик , дяди разговаривают

ukretotakoividskota 16 января 2019 | 22:28

то есть мнение разделились пополам.

uni_korn 16 января 2019 | 22:33

Какой неожиданный поворот в шоу для идиотов! Пиплы хавают, затаив дыхание..

(комментарий скрыт)

bja_1950 16 января 2019 | 22:45

Российская пропаганда что-то запуталась в своем вранье.

uni_korn 16 января 2019 | 23:03

Ооо.. обожаю этих милейших экземпляров.. Как хорошо что вы дали фотку.. Могу послать им мою горячую любовь путями астрала.. Луч каждому из вурдалачков! Тереза в голубом, ей больше.

yasnovilyashi 16 января 2019 | 23:04


haldey
16 января 2019 | 22:37

idruker: Значит, эти сволочи нам Гитлера устроили, всю историю гадили, они управляли процессом развала СССР, потом счастливо жили выкачивая даром все наши ресурсы в 90-е, а мы не сметь радоваться их проблемам?))) Да, ты, иди молись на британский флаг, дурачок в розовых очках...
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Я вот до этого знал, что палатах под №6 всегда держали только сумасшедших с разной степенью от тихих до буйных. Но чтобы в дурках держали ещё просто дураков и негодяев (не путать с буйными) это что-то новенькое. Тут вы принижаете великого вождя советского народа тов. Сралина, мудро заключившего пакт о ненападении с Адольфом Алоизычем. Или и даже в этом заслуги тов. Сралина никакой нет.

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