Депутаты поддержали правительство Терезы Мэй

Депутаты британского парламента поддержали правительство Терезы Мэй. Доверие ей выразили 325 членов Палаты общин. Против – 306. Парламентарии поддержали кабинет министров, несмотря на то, что накануне они отказались утверждать план премьера по выходу из Евросоюза.