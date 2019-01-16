ОКР будет просить Федерацию бобслея России о досрочном прекращении полномочий Зубкова на посту президента федерации
ОКР будет просить Федерацию бобслея России о досрочном прекращении полномочий Александра Зубкова на посту президента федерации. Об этом сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.
Олимпийский комитет вмешивается не в свое дело, — сказал «Эху Москвы» президент федерации бобслея России Александр Зубков
Зубков намерен внимательно изучить и, возможно, оспорить решение о своей дисквалификации, которое вынесла Международная федерация бобслея и скелетона
Комментарии3
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antiboh 16 января 2019 | 22:15
Во чувак..)) на всех брешет. Интересно,если ОКР не в "своём деле",-то зачем вообще он тогда нужен?
tant14 16 января 2019 | 22:24
Зубков подставляет под удар все олимпийское будущее России.
Из-за этого допингиста весь ОК России будет дисквалифицирован.
foma55 16 января 2019 | 22:31
Зубков первый в мире олимпийский чемпион на территории России?!