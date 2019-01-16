ОКР будет просить Федерацию бобслея России о досрочном прекращении полномочий Зубкова на посту президента федерации

ОКР будет просить Федерацию бобслея России о досрочном прекращении полномочий Александра Зубкова на посту президента федерации. Об этом сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

Олимпийский комитет вмешивается не в свое дело, — сказал «Эху Москвы» президент федерации бобслея России Александр Зубков

Зубков намерен внимательно изучить и, возможно, оспорить решение о своей дисквалификации, которое вынесла Международная федерация бобслея и скелетона