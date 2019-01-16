Для расселения пострадавшего от взрыва газа дома в Магнитогорске, скорее всего, понадобится год
Так считает губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Дубровский также сообщил, что поручение президента полностью расселить пострадавший от взрыва газа дом, будет выполнено.
Комментарии3
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alo0000 16 января 2019 | 22:26
Поручение будет выполнено, а своего умишка не хватило государеву человеку.
oneoretwo 16 января 2019 | 22:27
Для расселения... дома в Магнитогорске... понадобится год
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...а там или забудется, или само рассосется...
vladimirbelarus 16 января 2019 | 22:36
А там, глядишь и забудется вся история, как с рязанским сахаром.