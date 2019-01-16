Членам ОНК, которые посещают заключённых, могут запретить снимать их на свои видеокамеры

Это предлагает Федеральная служба исполнения наказаний.

Заключенных и арестованных в СИЗО и колониях руководство ФСИН предлагает снимать только с их письменного согласия. Причём делать это на видеоаппаратуру, которая принадлежит учреждениям уголовно-исполнительной системы. Их руководство само решит, в каком месте следует проводить видео, а также фотосъёмку. Администрации хотят разрешить просматривать и копировать сделанные правозащитниками записи в колониях и СИЗО, говорится в проекте приказа ФСИН. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

В нём же оговаривается, что заключённый в любой момент может отказаться от съёмки, а его согласие распространяется только на время посещения места лишения свободы членом комиссии. В тюремном ведомстве полагают, что такие нововведения помогут исключить спорные моменты, связанные с досмотром членов ОНК при проходе на территорию изоляторов и колоний. Во ФСИН также уверяют, что правозащитники получат исправное и готовое к работе оборудование. Поскольку СИЗО и колонии якобы обеспечены необходимыми техническими средствами в полном объёме.

Позиция правозащитников по поводу предложений ФСИН пока неизвестна.