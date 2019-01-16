Членам ОНК, которые посещают заключённых, могут запретить снимать их на свои видеокамеры
Это предлагает Федеральная служба исполнения наказаний.
Заключенных и арестованных в СИЗО и колониях руководство ФСИН предлагает снимать только с их письменного согласия. Причём делать это на видеоаппаратуру, которая принадлежит учреждениям уголовно-исполнительной системы. Их руководство само решит, в каком месте следует проводить видео, а также фотосъёмку. Администрации хотят разрешить просматривать и копировать сделанные правозащитниками записи в колониях и СИЗО, говорится в проекте приказа ФСИН. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
В нём же оговаривается, что заключённый в любой момент может отказаться от съёмки, а его согласие распространяется только на время посещения места лишения свободы членом комиссии. В тюремном ведомстве полагают, что такие нововведения помогут исключить спорные моменты, связанные с досмотром членов ОНК при проходе на территорию изоляторов и колоний. Во ФСИН также уверяют, что правозащитники получат исправное и готовое к работе оборудование. Поскольку СИЗО и колонии якобы обеспечены необходимыми техническими средствами в полном объёме.
Позиция правозащитников по поводу предложений ФСИН пока неизвестна.
Комментарии4
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oneoretwo 16 января 2019 | 22:24
...эта ПСИН, существующая на деньги налогоплательщиков, вообще не в праве хоть как-то ограничивать контроль общества за своей работой....
danko_ 16 января 2019 | 22:43
oneoretwo: Эти звери двуногие, бандиты в погонах, не желают, чтобы их преступления разоблачали.
И разрешение на это не дают. Нет информации- нет якобы и преступления.
Поэтому Путин еще в 1-ый срок гласность уничтожил.
vladimirbelarus 16 января 2019 | 22:32
Т.е. запугивание заключённых продолжится и снять это невозможно, т.к. они (запуганные) будут отказываться сниматься. Круг замкнулся, никто не виноват! Х..як, вы слушали маяк!
cromwel 16 января 2019 | 23:02
Запретят снимать на свои видеокамеры..
Я думаю перед посещением правозащитникам ментами будут выданы видеокамеры уже со снятым сюжетом. И можно ехать обратно.