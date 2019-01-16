В британском парламенте в ближайшее время ожидается голосование по вопросу доверия правительству Терезы Мэй

Вопрос о вотуме недоверия внес лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин. Это произошло после того, как Палата общин отвергла план выхода из ЕС, который Мэй согласовала с Брюсселем. Сегодня накануне голосования премьер-министр Великобритании предупредила, что отставка кабинета и досрочные выборы не отвечают национальным интересам.

Между тем, британская газета Таймс пишет, что Евросоюз может отложить для Британии выход из состава ЕС до 2020-го года.