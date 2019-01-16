Демократы в американском Сенате не смогли добиться сохранения санкций против компаний Олега Дерипаски
Как передает агентство Bloomberg для принятия резолюции, блокирующей план президента Дональда Трампа отменить санкции против Еn+, «РусАла» и «Евросибэнерго», демократам необходимо было получить 60 голосов. В ходе голосования в среду в Сенате США за нее проголосовали лишь 57 сенаторов. Против документа оказались практически все республиканцы.
Комментарии4
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naebabchenka_drysch 16 января 2019 | 22:11
Отсос.
vilingrad 16 января 2019 | 22:50
naebabchenka_drysch: Амеры с канадцами уже раздерибанили алюминивую империю Дерипаски. Можно снимать санкции. Это Россия и ее граждане получили то, чего ты написал, грубиян:)
haldey 16 января 2019 | 22:15
Америка потеряла зубки)))
Американку перестали слушаться и в мире, и в самой америке)))
Сколько протянет это недоразумение с таким качеством управления?)))
И англичанка уже гадить не так, как с подарочком имени адольфа Г))) Слабеют с...ки)))
gonduras_in_colima 16 января 2019 | 22:19
haldey: naebabchenka_drysch: Портянки гунявые, вы как всегда, облажались.
Никакого голосования ещё не было.
В Сенате не смогли завершить дебаты и поставить вопрос на голосование.
То есть дебаты продолжаются.
Учите матчасть, deбилы ватные.