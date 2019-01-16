Демократы в американском Сенате не смогли добиться сохранения санкций против компаний Олега Дерипаски

Как передает агентство Bloomberg для принятия резолюции, блокирующей план президента Дональда Трампа отменить санкции против Еn+, «РусАла» и «Евросибэнерго», демократам необходимо было получить 60 голосов. В ходе голосования в среду в Сенате США за нее проголосовали лишь 57 сенаторов. Против документа оказались практически все республиканцы.