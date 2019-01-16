Соединенные Штаты намерены со 2 февраля приостановить действия своих обязательств по ДРСМД
Вашингтон требует, чтобы Россия прекратила нарушать положения этого соглашения, — пояснила сегодня заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон. Планов по новым переговорам вокруг ДРСМД пока нет, — добавила она. Администрация президента США решила приостановить выполнение своих обязательств, чтобы избежать ответственности за разрыв соглашения, — пояснил Эху научный руководитель института США и Канады РАН Сергей Рогов.
Рогов также добавил, что сохранение договора в нынешних условиях маловероятно. Москва обвинения в его нарушении отвергает.
Комментарии12
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andre5 16 января 2019 | 22:05
Это прекрасно.
naebabchenka_drysch 16 января 2019 | 22:08
Ура! Класс!
kottigr1 16 января 2019 | 22:19
naebabchenka_drysch: На... конец-то грозный Трамп нанес свой сокрушительный удар по Путину.. Хук левой с выходом на сальто-мортале.. !
mister_bean 16 января 2019 | 22:12
Зато Россия строго выполняет соглашения по БДСМ.
alex949 16 января 2019 | 22:16
Урааааа !!!!
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???
haldey 16 января 2019 | 22:19
Главное, что нашим гиперзвуковым им ответить нечем)))
Ну а с Камчатки РСД дешевле будут под прицелом держать этих сцук, да еще и со скоростью авангарда))) Короче, президент еще с кнопки пальчик не успеет убрать, как нет той америки)))
kottigr1 16 января 2019 | 22:28
haldey: Так и останется палец отдельно от кнопки и туловища ?
ura_123 16 января 2019 | 22:36
haldey: Вашим гиперзвуковым... Это которые по 27 махов развивают?
Не успеет путэн палец с кнопки убрать,как Воронежа нет как не было никогда.
dorin1987 16 января 2019 | 22:37
Да-да-да, это же так прекрасно! Да за такое население режима царька РФ готово платить не только пенсиями, налогами и взрывами в домах - в рай готовы валить стадом!
foma55 16 января 2019 | 22:28
Опаздывают американцы, Путин давно отказался о всяких ограничениях по вооружению,правда об этом он молчит. Более того в качестве дезинформации врёт и очень громко ,что это американцы нарушают договор о ДРМСД.
shalunok 16 января 2019 | 22:29
"Москва" как всегда отвергает, как всегда не опровергает.
glotov 16 января 2019 | 23:02
Америке Европу не жалко.