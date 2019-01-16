Соединенные Штаты намерены со 2 февраля приостановить действия своих обязательств по ДРСМД

Вашингтон требует, чтобы Россия прекратила нарушать положения этого соглашения, — пояснила сегодня заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон. Планов по новым переговорам вокруг ДРСМД пока нет, — добавила она. Администрация президента США решила приостановить выполнение своих обязательств, чтобы избежать ответственности за разрыв соглашения, — пояснил Эху научный руководитель института США и Канады РАН Сергей Рогов.

Рогов также добавил, что сохранение договора в нынешних условиях маловероятно. Москва обвинения в его нарушении отвергает.