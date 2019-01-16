Московские власти пригрозили прокуратурой тем владельцам квартир, кто откажется от проверки газового оборудования

Об этом, как передает агентство ТАСС, сказал вице-мэр по вопросу ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Сообщается, что со вторника Мосгаз проводит внеплановые проверки газового оборудования в городе. Это связано с недавними происшествиями в Магнитогорске и Шахтах Ростовской области. Как выяснил Бирюков, те, кто уклоняются от проверки, ставят под угрозу безопасность всего здания. Работать специалисты будут с 8 утра до 9 вечера, однако, как заверили в мэрии, в некоторых случаях они могут пойти навстречу жителям и провести проверку уже после 21 часа.