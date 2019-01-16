Она входит в холдинг Росхимзащита. В письме руководство компании утверждается, что Росэнергоатом, управляющий атомными станциями, уже десять лет закупает на рынке сорбент китайского, малазийского, польского и американского происхождения, а он, как говорят эксперты, не соответствует техническим условиям атомной отрасли, — пишет издание РБК, в чьем распоряжении оказалась копия документа. В Росэнергоатоме журналистам сказали, что не зафиксировали подобных случаев использования сорбентов и поэтому нельзя говорить о нарушении в области ядерной безопасности.