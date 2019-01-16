Демократы в американском сенате пока не могут добиться сохранения санкций против компаний Олега Дерипаски

Их оппоненты-республиканцы сегодня не дали завершить дебаты по соответствующей резолюции, — передает агентство ТАСС. Обсуждение инициативы демократов может затянуться на неопределенный срок. Если бы дебаты завершились сегодня, то окончательное голосование должно состояться в течение 30 часов.