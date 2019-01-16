Демократы в американском сенате пока не могут добиться сохранения санкций против компаний Олега Дерипаски
Их оппоненты-республиканцы сегодня не дали завершить дебаты по соответствующей резолюции, — передает агентство ТАСС. Обсуждение инициативы демократов может затянуться на неопределенный срок. Если бы дебаты завершились сегодня, то окончательное голосование должно состояться в течение 30 часов.
Комментарии1
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oxlomon 16 января 2019 | 21:39
Странное какое-то сообщение от ТАСС. Что значит “не смогли завершить дебаты”?
«Bloomberg» вот сообщает, что голосование прошло и инициаторы получили поддержку всего лишь 57 человек при необходимых 60-и.