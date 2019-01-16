Олимпийский комитет России требует от Александра Зубкова покинуть пост президента Федерации Бобслея
Сегодня международная федерация бобслея дисквалифицировала Зубкова на 2 года по обвинению в нарушении антидопинговых правил. Такой шаг требует от спортсмена также оставить руководящие посты. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков просит в досрочном порядке прекратить полномочия Зубкова, провести выбора нового руководителя. Он пригрозил, что членство федерации в ОКР может быть приостановлено.
Комментарии2
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sparky 16 января 2019 | 21:10
Немедленно в Могорсуд, он ужо покажет этому МОК большую фигу.....на территории России.
А спортсмены? А чего спорсмены, в каждом дворе горки есть, пусть катаются.
timbuktu 16 января 2019 | 21:10
почему молчит пу?