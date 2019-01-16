Из России выслали украинскую журналисту Елену Бойко

Она часто выступала на федеральных телеканалах с критикой украинских властей и в поддержку сепаратистов в Донбассе. Преображенский суд столицы признал ее виновной в нарушении правил пребывания в России. Сама она ранее обращалась за политическим убежищем в нашей стране, но ей было отказано. По данным агентства ТАСС, Бойко уже находится в Харьковской области. По некоторым данным, на родине ее подозревают в государственной измене, а также в покушении на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.