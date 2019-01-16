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21:03, 16 января 2019

Из России выслали украинскую журналисту Елену Бойко

Она часто выступала на федеральных телеканалах с критикой украинских властей и в поддержку сепаратистов в Донбассе. Преображенский суд столицы признал ее виновной в нарушении правил пребывания в России. Сама она ранее обращалась за политическим убежищем в нашей стране, но ей было отказано. По данным агентства ТАСС, Бойко уже находится в Харьковской области. По некоторым данным, на родине ее подозревают в государственной измене, а также в покушении на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Комментарии

29

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turrinn 16 января 2019 | 21:06

/Она часто выступала на федеральных телеканалах с критикой украинских властей и в поддержку сепаратистов в Донбассе./

поматросили и бросили.
лугандону предупреждение.
хе-хе.

zmeelov_2 16 января 2019 | 21:12

turrinn: А зачем в Харьков поехала? В Донецк нужно было

watson_ 16 января 2019 | 21:23

zmeelov_2: Нормальная журналистка, смотрел по ТВ , постоянно серьёзно критиковала режим Порошенки и современные нравы на Украине, а её взяли и депортировали российские "законники", сто процентов можно этих "законников" арестовывать и сажать самих, Путин по ТВ про Фому, мол своих не выдаём, а его силовики всё про Ерёму, выдают нормальных людей прям в застенки Порошенки, и это не первый случай, про эти делишки часто писатель депутат ГД Шаргунов рассказывает.

nnikolay 16 января 2019 | 21:26

watson_:

Путин не знал. Это бояре!

watson_ 16 января 2019 | 21:29

nnikolay: Это понятно, а разве ему не надо с этими боярами разобраться , и разобраться конкретно, эта пятая колона из приближённых и его сдаст в нужный для их момент.

ivan444 16 января 2019 | 21:33

watson_: "...и его сдаст в нужный для их момент." - так вся страна этого момента ждёт: когда наконец его в Гаагу отправят. Особенно, его бывший электорат - за "пенсионную реформу".

polikarpich 16 января 2019 | 21:36

watson_: Это вовсе никакая не "пятая колонна". Это его окружение, его лепшие кореша, очень подходящее для него общество. Уж какие есть!
Скажи мне, кто твой приближённый...

nnikolay 16 января 2019 | 21:36

watson_:

Вы меня не поняли, похоже, иначе не стали бы поддерживать мой комментарий.

Вы помните Джека Воробья из "Пиратов Карибского моря" в качестве вождя племени папуасов? Помните, как он умоляет попавшего к ним в плен спасти его от подданных? :-)

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justlooking 16 января 2019 | 21:26

zmeelov_2: В каком смысле "поехала"? Ее из миграционного центра под конвоем привезли в Нехотеевку Белгородской области и затолкали в комнату ожидания на нейтральной полосе. Оттуда ее забрали украинские пограничники.

turrinn 16 января 2019 | 21:31

zmeelov_2:
повторить коммент?
отсидит немного,
и доживёт свой век спокойно.
хе-хе.

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timbuktu 16 января 2019 | 21:07

странно,почему? вроде,уж так старалась быть своею в российском зомбоящике...

тапереча леночка переквалифицируется в русофобы )))

kit07_12 16 января 2019 | 21:13

timbuktu: Не успеет. В свободной демократической Усраини ее посодют у тюрьму. А все гейропейские пгавозащитнички сделают вид, шо не видят. Як не видят они щас Савченко, по которой так убивались пару лет назад.

Но .... с ней, Усраиной. С ней все понятно.

Непонятно, где наши расейские пгавозащитные гниды, которые в аналогичной ситуации недавно кипятком сцали, чтобы гомика узбекского, по совместительству журнализда Новой. не выслали в Узбекистан. А щас молчат.

Гомик им идеологически близкий был, а эта тетка нет?

Наши пгавозащитничики защищают только своих? Что и т.д.

kit07_12 16 января 2019 | 21:07

Почему ни одна пгавозащитная гнида в России за нее не заступилась?

Где все эти Фридлянды и Световы? Левушки Пономаревы? Адамушки Ковалевы?

Почему пгавозащитные гниды заступались за узбекского гомика журнализда Новой, когда того хотели выслать в Узбекистан, но промолчали здесь?

Ситуация же аналогичная.

Только в одном случае пгавозатнички есть, а в другом их нету.

Вопрос: а на .... нам такая пгавозаита?

andre_klimov 16 января 2019 | 21:12

kit07_12:
Правозащита не занимается штопанием добровольно использованных пропагандонов. Так что вам - не нужна...

kit07_12 16 января 2019 | 21:19

andre_klimov: //Правозащита не занимается штопанием добровольно использованных пропагандонов. //

Почему же, занимается. Но только своих, идеологически близких.

//Так что вам - не нужна... //

Вы правы. Мне не нужна. Мне еще раз - в который раз уже - доходчиво показали, что мои лично права и интересы в моем противостоянии с государством, если оно вдруг произойдет, ни одна пгавозащитная сволочь защищать не будет. Я для них шнобелем не вышел.

Поэтому лично я за то, чтобы разогнать всю эту пархатую мразь нафиг. За ненадобностью.

polikarpich 16 января 2019 | 21:27

kit07_12: Ну, а тебя, непархатое совершенство, кто защищать будет, если ты какому ментёнку не понравишься и он тебе пакетик "вещества" в карманчик забросит? А потом ещё и будут добиваться "царицы доказательств" с помощью тары из-под игристого вина. И, заметь, никому твой "шнобель" интересен не будет.
И чё ты так пяткой в грудь себя ударяешь из-за Бойко? Родственница, что ли? Или однофамилица?

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apels 16 января 2019 | 21:17

kit07_12: Правозащита занимается преследуемыми Государством. Она Россией не преследовалась. Да и в Украине пока не преследуется. В вот гражданством и пребыванием иностранцев у нас органы заведуют. Так что, когда в Украине посадят, тогда и вопите :)

justlooking 16 января 2019 | 21:32

apels: Она уже в СИЗО. На нее было два дела открыто.

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polikarpich 16 января 2019 | 21:20

kit07_12: Тов. Бонч-Бгуевич, найдите самостоятельно или попросите объяснить кого-нибудь, что такое вообще "правозащитник".

dmitry35 16 января 2019 | 21:28

kit07_12: Ответ очень простой: эти гниды - лобковые. У них особое пристрастие к определённым локализациям. Для них ни политика. ни экономика, ни социология не имеют никакого значения, чисто физиологический интерес к определённым частям физического тела.

vladimir1967 16 января 2019 | 21:13

Россия тебя предаст всегда.

igor919191 16 января 2019 | 21:14

Как всегда ментовские гниды в действии. Уйдет скоро Путин, всю эту орду дебилов под люстрацию, без пенсий.

alend 16 января 2019 | 21:14

ох и сука она ещё та ....нечего сбу с неё выбьет дурь ..

ihor_syvoryj 16 января 2019 | 21:20

"Не так страшны московские вОши, как украинские гниды". (Симон Петлюра)

kara 16 января 2019 | 21:24

уже сидит в СИЗО Львова. за призывы к нарушению территориальной целостности

ihor_syvoryj 16 января 2019 | 21:30

kara: Ага! Туда намедни привезли ящик монтажной пены.

fastttis 16 января 2019 | 21:29

обидно.. сдали верного пропагандиста в фашистские лапы ...предатели..

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vitfom 16 января 2019 | 21:30

Российские власти поступили обычно. Иудушкам к размышлению.

garry_duval111 16 января 2019 | 21:34

Судьба журналюшки. Теперь за русский язык ее будут жестоко наказывать.
Еврейские бандеровцы очень, очень (!) суровый народ. Кому интересен ее "последний вздох" могут посмотреть/послушать:
https://www.obozrevatel.com/crime/rossiya-svoih-vyiplevyivaet-poyavilis-detali-ob-izgnanii-iz-rf-lvovskoj-zhurnalistki.htm?obozrevatellang=ru
Мне уже на 1 минуте стало скучно. Некоторые существа женского рода, к сожалению, мало чем отличаются от дешевых резиновых изделий. Во всяком случае они мало пригодны для повторного использования.
А РФ она такая, она "своих" не бросает, а выплевывает...
Эти ее слова пусть хорошо запомнят все предатели.

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