Из России выслали украинскую журналисту Елену Бойко
Она часто выступала на федеральных телеканалах с критикой украинских властей и в поддержку сепаратистов в Донбассе. Преображенский суд столицы признал ее виновной в нарушении правил пребывания в России. Сама она ранее обращалась за политическим убежищем в нашей стране, но ей было отказано. По данным агентства ТАСС, Бойко уже находится в Харьковской области. По некоторым данным, на родине ее подозревают в государственной измене, а также в покушении на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Комментарии29
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turrinn 16 января 2019 | 21:06
/Она часто выступала на федеральных телеканалах с критикой украинских властей и в поддержку сепаратистов в Донбассе./
поматросили и бросили.
лугандону предупреждение.
хе-хе.
zmeelov_2 16 января 2019 | 21:12
turrinn: А зачем в Харьков поехала? В Донецк нужно было
watson_ 16 января 2019 | 21:23
zmeelov_2: Нормальная журналистка, смотрел по ТВ , постоянно серьёзно критиковала режим Порошенки и современные нравы на Украине, а её взяли и депортировали российские "законники", сто процентов можно этих "законников" арестовывать и сажать самих, Путин по ТВ про Фому, мол своих не выдаём, а его силовики всё про Ерёму, выдают нормальных людей прям в застенки Порошенки, и это не первый случай, про эти делишки часто писатель депутат ГД Шаргунов рассказывает.
nnikolay 16 января 2019 | 21:26
watson_:
Путин не знал. Это бояре!
watson_ 16 января 2019 | 21:29
nnikolay: Это понятно, а разве ему не надо с этими боярами разобраться , и разобраться конкретно, эта пятая колона из приближённых и его сдаст в нужный для их момент.
ivan444 16 января 2019 | 21:33
watson_: "...и его сдаст в нужный для их момент." - так вся страна этого момента ждёт: когда наконец его в Гаагу отправят. Особенно, его бывший электорат - за "пенсионную реформу".
polikarpich 16 января 2019 | 21:36
watson_: Это вовсе никакая не "пятая колонна". Это его окружение, его лепшие кореша, очень подходящее для него общество. Уж какие есть!
Скажи мне, кто твой приближённый...
nnikolay 16 января 2019 | 21:36
watson_:
Вы меня не поняли, похоже, иначе не стали бы поддерживать мой комментарий.
Вы помните Джека Воробья из "Пиратов Карибского моря" в качестве вождя племени папуасов? Помните, как он умоляет попавшего к ним в плен спасти его от подданных? :-)
justlooking 16 января 2019 | 21:26
zmeelov_2: В каком смысле "поехала"? Ее из миграционного центра под конвоем привезли в Нехотеевку Белгородской области и затолкали в комнату ожидания на нейтральной полосе. Оттуда ее забрали украинские пограничники.
turrinn 16 января 2019 | 21:31
zmeelov_2:
повторить коммент?
отсидит немного,
и доживёт свой век спокойно.
хе-хе.
timbuktu 16 января 2019 | 21:07
странно,почему? вроде,уж так старалась быть своею в российском зомбоящике...
тапереча леночка переквалифицируется в русофобы )))
kit07_12 16 января 2019 | 21:13
timbuktu: Не успеет. В свободной демократической Усраини ее посодют у тюрьму. А все гейропейские пгавозащитнички сделают вид, шо не видят. Як не видят они щас Савченко, по которой так убивались пару лет назад.
Но .... с ней, Усраиной. С ней все понятно.
Непонятно, где наши расейские пгавозащитные гниды, которые в аналогичной ситуации недавно кипятком сцали, чтобы гомика узбекского, по совместительству журнализда Новой. не выслали в Узбекистан. А щас молчат.
Гомик им идеологически близкий был, а эта тетка нет?
Наши пгавозащитничики защищают только своих? Что и т.д.
kit07_12 16 января 2019 | 21:07
Почему ни одна пгавозащитная гнида в России за нее не заступилась?
Где все эти Фридлянды и Световы? Левушки Пономаревы? Адамушки Ковалевы?
Почему пгавозащитные гниды заступались за узбекского гомика журнализда Новой, когда того хотели выслать в Узбекистан, но промолчали здесь?
Ситуация же аналогичная.
Только в одном случае пгавозатнички есть, а в другом их нету.
Вопрос: а на .... нам такая пгавозаита?
andre_klimov 16 января 2019 | 21:12
kit07_12:
Правозащита не занимается штопанием добровольно использованных пропагандонов. Так что вам - не нужна...
kit07_12 16 января 2019 | 21:19
andre_klimov: //Правозащита не занимается штопанием добровольно использованных пропагандонов. //
Почему же, занимается. Но только своих, идеологически близких.
//Так что вам - не нужна... //
Вы правы. Мне не нужна. Мне еще раз - в который раз уже - доходчиво показали, что мои лично права и интересы в моем противостоянии с государством, если оно вдруг произойдет, ни одна пгавозащитная сволочь защищать не будет. Я для них шнобелем не вышел.
Поэтому лично я за то, чтобы разогнать всю эту пархатую мразь нафиг. За ненадобностью.
polikarpich 16 января 2019 | 21:27
kit07_12: Ну, а тебя, непархатое совершенство, кто защищать будет, если ты какому ментёнку не понравишься и он тебе пакетик "вещества" в карманчик забросит? А потом ещё и будут добиваться "царицы доказательств" с помощью тары из-под игристого вина. И, заметь, никому твой "шнобель" интересен не будет.
И чё ты так пяткой в грудь себя ударяешь из-за Бойко? Родственница, что ли? Или однофамилица?
apels 16 января 2019 | 21:17
kit07_12: Правозащита занимается преследуемыми Государством. Она Россией не преследовалась. Да и в Украине пока не преследуется. В вот гражданством и пребыванием иностранцев у нас органы заведуют. Так что, когда в Украине посадят, тогда и вопите :)
justlooking 16 января 2019 | 21:32
apels: Она уже в СИЗО. На нее было два дела открыто.
polikarpich 16 января 2019 | 21:20
kit07_12: Тов. Бонч-Бгуевич, найдите самостоятельно или попросите объяснить кого-нибудь, что такое вообще "правозащитник".
dmitry35 16 января 2019 | 21:28
kit07_12: Ответ очень простой: эти гниды - лобковые. У них особое пристрастие к определённым локализациям. Для них ни политика. ни экономика, ни социология не имеют никакого значения, чисто физиологический интерес к определённым частям физического тела.
vladimir1967 16 января 2019 | 21:13
Россия тебя предаст всегда.
igor919191 16 января 2019 | 21:14
Как всегда ментовские гниды в действии. Уйдет скоро Путин, всю эту орду дебилов под люстрацию, без пенсий.
alend 16 января 2019 | 21:14
ох и сука она ещё та ....нечего сбу с неё выбьет дурь ..
ihor_syvoryj 16 января 2019 | 21:20
"Не так страшны московские вОши, как украинские гниды". (Симон Петлюра)
kara 16 января 2019 | 21:24
уже сидит в СИЗО Львова. за призывы к нарушению территориальной целостности
ihor_syvoryj 16 января 2019 | 21:30
kara: Ага! Туда намедни привезли ящик монтажной пены.
fastttis 16 января 2019 | 21:29
обидно.. сдали верного пропагандиста в фашистские лапы ...предатели..
vitfom 16 января 2019 | 21:30
Российские власти поступили обычно. Иудушкам к размышлению.
garry_duval111 16 января 2019 | 21:34
Судьба журналюшки. Теперь за русский язык ее будут жестоко наказывать.
Еврейские бандеровцы очень, очень (!) суровый народ. Кому интересен ее "последний вздох" могут посмотреть/послушать:
https://www.obozrevatel.com/crime/rossiya-svoih-vyiplevyivaet-poyavilis-detali-ob-izgnanii-iz-rf-lvovskoj-zhurnalistki.htm?obozrevatellang=ru
Мне уже на 1 минуте стало скучно. Некоторые существа женского рода, к сожалению, мало чем отличаются от дешевых резиновых изделий. Во всяком случае они мало пригодны для повторного использования.
А РФ она такая, она "своих" не бросает, а выплевывает...
Эти ее слова пусть хорошо запомнят все предатели.