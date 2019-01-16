В Москве начали внеплановую проверку газового оборудования и систем газоснабжения

Ее график работ опубликован на сайте Мосгаза. Между тем, заммэра столицы Петр Бирюков, как пишет газета Коммерсант, предупредил, что на владельцев квартир, которые откажутся впустить проверяющих, Мосгаз будет жаловаться в прокуратуру. По словам чиновника, примерно треть всех газовых плит в жилых домах работают уже более 35 лет и их надо менять.