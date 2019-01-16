В Москве начали внеплановую проверку газового оборудования и систем газоснабжения
Ее график работ опубликован на сайте Мосгаза. Между тем, заммэра столицы Петр Бирюков, как пишет газета Коммерсант, предупредил, что на владельцев квартир, которые откажутся впустить проверяющих, Мосгаз будет жаловаться в прокуратуру. По словам чиновника, примерно треть всех газовых плит в жилых домах работают уже более 35 лет и их надо менять.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
gordy 16 января 2019 | 21:04
"По словам чиновника, примерно треть всех газовых плит в жилых домах работают уже более 35 лет и их надо менять."
За счёт бюджета города или как?
polsan 16 января 2019 | 21:11
gordy: Плита газовая в приватизированной квартире собственность владельца квартиры! Он и будет за неё платить.
alo0000 16 января 2019 | 21:24
gordy: Напоминаю, стоимость Лахта-центра газпрома (национальное достояние) - 2,5 млрд долл., стоимость газовой плиты с газконтролем 12000 руб( оптом - максимум 10000). Это - 15 млн плит. В Москве газифицировано менее 2 млн. квартир. Надо заменить 650 тыс.
plidurok Андрей Филимонов 16 января 2019 | 21:12
Ага! Уже забегали по квартирам мошенники.
polsan 16 января 2019 | 21:17
В Москве начали внеплановую проверку газового оборудования и систем газоснабжения
Внеплановая проверка звучит конечно, круто! Однако ещё в СССР эта проверка делалась круглый год. С учётом того, что слесарей сейчас в этих газовых конторах меньше, то когда её смогут закончить непонятно.
oneoretwo 16 января 2019 | 21:33
...управление страной методом "тычка" в режиме "пока жареный петух не клюнет" тоже может привести к "прорыву", но только прорыву говна в очередной трубе...