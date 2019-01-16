Бытовой газ взорвался в девятиэтажном жилом доме в Тбилиси
По данным полиции, погибли 3 человека. Еще несколько доставлены в больницы. Взрыв прогремел на четвертом этаже, сейчас корпус, где это произошло, эвакуирован. Грузинская пресса утверждает, что среди пострадавших есть трое детей, один из них находится в тяжелом состоянии. Ранее серия ЧП с бытовым газом произошли в России. В Магнитогорске обрушился целый подъезд, погибли 39 человек. В городе Шахты Ростовской области, по последним данным, от взрыва бытового газа погибли пятеро.
Комментарии5
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vpu2011 16 января 2019 | 21:08
Вот и славно, теперь росеянам можно пальцем на на грузинский газ указать и со словами "у всех так" вернуться к повседневным делам.
polikarpich 16 января 2019 | 21:15
vpu2011: Это прям бальзам на гниющие язвы ватных портянок.
hastings 16 января 2019 | 21:23
polikarpich: давайте не будем делать поспешных выводов и подождем официального заявления Антона Ореха.
kottigr1 16 января 2019 | 21:34
hastings: Надо запретить россиянам пользоваться опасным и дешевым российским газом, что позволит "Газпрому" продавать ещё больше его по высоким ценам на "загнивающий Запад".. А россиян перевести на дорогое и этим безопасное электричество, которое вдруг высвободилось после санкций у Дерипаски, за счет россиян естественно... Не пропадать же ему !?
mppv 16 января 2019 | 21:26
При переводе жилья на электроэнергию потребление газа вырастет в три раза как минимум?