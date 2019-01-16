Бытовой газ взорвался в девятиэтажном жилом доме в Тбилиси

По данным полиции, погибли 3 человека. Еще несколько доставлены в больницы. Взрыв прогремел на четвертом этаже, сейчас корпус, где это произошло, эвакуирован. Грузинская пресса утверждает, что среди пострадавших есть трое детей, один из них находится в тяжелом состоянии. Ранее серия ЧП с бытовым газом произошли в России. В Магнитогорске обрушился целый подъезд, погибли 39 человек. В городе Шахты Ростовской области, по последним данным, от взрыва бытового газа погибли пятеро.