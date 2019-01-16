Европейский союз рассматривает планы отложить выход Великобритании до 2020-го года

Как утверждает британская газета Таймс, это стало возможным после того, как Германия и Франция выразили готовность продлить срок переговоров с Лондоном. В свою очередь, премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй сказала сегодня в парламенте, что Лондон не собирается продлевать срок действия статьи, которая устанавливает регламент и дату выхода из ЕС. Накануне Палата общин отвергла проект соглашения об условиях Брекзит. Сегодня ожидается голосование по вопросу о вотуме недоверия правительству Терезы Мэй.