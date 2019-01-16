У Соединенных Штатов пока нет планов по новым переговорам вокруг соглашения о ракетах средней и меньшей дальности...

По словам заместителя американского госсекретаря Андреа Томпсон, Вашингтон планирует начать процесс выхода из действующего договора РСМД уже 2 февраля. Это случится, если в позиции России не произойдет коренных изменений, — добавила Томпсон. Американская сторона разочарована итогами встречей с российской делегацией в Женеве, где обсуждалась судьба соглашения. Томпсон добавила, что ситуация вокруг этого договора может негативно отразиться на перспективах продления другого соглашения, известного как СНВ-3, — передает агентство ТАСС.