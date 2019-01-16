У Соединенных Штатов пока нет планов по новым переговорам вокруг соглашения о ракетах средней и меньшей дальности
По словам заместителя американского госсекретаря Андреа Томпсон, Вашингтон планирует начать процесс выхода из действующего договора РСМД уже 2 февраля. Это случится, если в позиции России не произойдет коренных изменений, — добавила Томпсон. Американская сторона разочарована итогами встречей с российской делегацией в Женеве, где обсуждалась судьба соглашения. Томпсон добавила, что ситуация вокруг этого договора может негативно отразиться на перспективах продления другого соглашения, известного как СНВ-3, — передает агентство ТАСС.
Комментарии10
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tv_victim 16 января 2019 | 21:03
А на фото ПВО-шные ракеты.....
gordy 16 января 2019 | 21:13
"У Соединенных Штатов пока нет планов по новым переговорам вокруг соглашения о ракетах средней и меньшей дальности"
Если только с Китаем?
pattrick3 16 января 2019 | 21:18
У Соединенных Штатов пока нет планов по новым переговорам вокруг соглашения о ракетах средней и меньшей дальности...
Правильно, никаких международных договоров не нужно, пусть все делают что хотят, всё что им позволят делать другие пауки в банке.
stebinmaku 16 января 2019 | 21:20
"Это случится, если в позиции России не произойдет коренных изменений,"
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Россия должна сказать "Мы были в корне не правы́ - нам нужно ниже быть травы.."
seryj_wolk 16 января 2019 | 21:05
Американцы ждут, пока рфия 27 раз подМахнет!
naebabchenka_drysch 16 января 2019 | 21:17
Как сказал сатирик - американцы ТУПЫЕ (объяснять тут нечего и так понятно почему). Зря продажные какелы подмылись золой, легли и расслабились под Дядей Сэмом. ;-)) ни к добру ;-))
ki000999 16 января 2019 | 21:07
У Соединенных Штатов пока нет планов по новым переговорам вокруг соглашения о ракетах средней и меньшей дальности.......................у России есть ракеты средней и меньшей дальности?)))))
sva1 16 января 2019 | 21:16
Скучно и убого.
wojskowy Марек Качоровски 16 января 2019 | 21:20
Как это нет планов, есть и весьма чёткие, кстати они не раз об этом заявляли, что в ближайшее время данный тип ракет будет размещён там, где по Договору их не должно быть. Т.е. это будут ракеты наземного базирования.
nostradam 16 января 2019 | 21:34
Американские генералы с вожделением ждут, когда они смогут производить и размещать ракеты средней дальности нового поколения.
А Россия даже антикварные СС-20 уже производить не способна