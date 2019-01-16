На месте взрыва в жилом доме в Шахтах следов взрывчатки не обнаружено — СКР
Следователи не нашли следов взрывчатых веществ на месте обрушения квартир в доме в Шахтах, разбор завалов завершен, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.
Комментарии4
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ki000999 16 января 2019 | 20:54
На месте взрыва в жилом доме в Шахтах следов взрывчатки не обнаружено..........По другому и не могло быть!
ugiazov 16 января 2019 | 20:56
Обнаружили что не обнаружили. Как им и велели.
vilingrad 16 января 2019 | 20:57
Это хитрая бандеровская взрывчатка. Ее, как и самих бандеровцев, никто не видит...
asyrj 16 января 2019 | 21:02
Официальный представитель - это хорошо