Судьба правительства Терезы Мэй решается сегодня в британском парламенте
Оппозиция инициировала голосование о доверии к кабинету министров. Это произошло после того, как накануне члены Палаты общин отвергли план Терезы Мэй по выходу страны из Евросоюза. Этот проект британский премьер ранее согласовала с Брюсселем.
Комментарии1
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timbuktu 16 января 2019 | 20:39
если мэй уйдёт в отставку,супруги скабеевы исполнят свой супружеский долг в прямом эфире? нет,если супруги скабеевы исполнят свой супружеский долг в прямом эфире,тереза сменит работу в лондоне? Что? супруги скабеевы не хотят исполнять супружеский долг в прямом эфире с целью развала британского королевства? они боятся,что тогда британцы их больше не пустят в лондон,брайтон и эдинбург?