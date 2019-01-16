Власти Санкт-Петербурга не согласовали митинг против пыток и репрессий
Его хотели провести в субботу, десятую годовщину убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. По словам организаторов, Смольный и районные администрации отклонили все предложенные площадки. Организаторы планировали потребовать на акции освободить обвиняемых по делу «Сети» и других политзаключенных. Мэрия Москвы субботнее шествие памяти Маркелова и Бабуровой согласовала.
Комментарии8
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aleks50 Алексей Клубников 16 января 2019 | 20:36
Это нельзя, вот во славу Вовы пересидента можно, да кто на такое пойдёт кроме самой власти , да портянок штатных?
pattrick3 16 января 2019 | 20:48
Его хотели провести в субботу, десятую годовщину убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой...
Мрази пиарятся на костях Маркелова и Бабуровой.
mister_bean 16 января 2019 | 21:01
pattrick3: Смольный дает с радостью разрешение проводить съезды неонацистов , а вот митинги против пыток и репрессий расходятся в разрез политикой смольного проводимыми съездами нациков всех стран мира. Все логично.
pepetz 16 января 2019 | 21:05
pattrick3:
"Его хотели провести в субботу, десятую годовщину убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой...
Мрази пиарятся на костях Маркелова и Бабуровой."
Ты бы тоже туда пошел. Но там не платят.
А за бесплатно дураки только ходят, да, жаба?
omantic 16 января 2019 | 20:55
Не "не согласовали ", а не разрешили ! В Конституции , которая фактически давно уже не действует - установлен уведомительный порядок массовых акций ! Надо быть точными в формулировках .
pulalala 16 января 2019 | 21:03
Питер - родина вошдя.
А вы хотите гулять против репрессий......
наивные....
tv_victim 16 января 2019 | 21:19
Не сметь покушаться на основы государства! Со времен Ивана Грозного пытки и репрессии были фундаментом государственности!
ugiazov 16 января 2019 | 21:25
Выходит власть за пытки и репрессии.