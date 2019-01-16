Власти Санкт-Петербурга не согласовали митинг против пыток и репрессий

Его хотели провести в субботу, десятую годовщину убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. По словам организаторов, Смольный и районные администрации отклонили все предложенные площадки. Организаторы планировали потребовать на акции освободить обвиняемых по делу «Сети» и других политзаключенных. Мэрия Москвы субботнее шествие памяти Маркелова и Бабуровой согласовала.