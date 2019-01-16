Председатель совета директоров футбольного клуба Зенит Александр Дюков оказался единственным кандидатом на пост главы РФС. Его поддержали более 60 организаций, которые входят в Футбольный союз. Сегодня было объявлено, что кроме Дюкова никто из претендентов не зарегистрированы. Сообщалось, что участвовать в выборах глава РФС собирался бывший министр спорта Ульяновской области, вице-президент клуба «Волга» Сергей Кузьмин. Само голосование состоится 22 февраля.