Александр Дюков оказался единственным кандидатом на пост главы РФС
Председатель совета директоров футбольного клуба Зенит Александр Дюков оказался единственным кандидатом на пост главы РФС. Его поддержали более 60 организаций, которые входят в Футбольный союз. Сегодня было объявлено, что кроме Дюкова никто из претендентов не зарегистрированы. Сообщалось, что участвовать в выборах глава РФС собирался бывший министр спорта Ульяновской области, вице-президент клуба «Волга» Сергей Кузьмин. Само голосование состоится 22 февраля.
Комментарии3
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aleksandr39 16 января 2019 | 20:44
Еще один " незаменимый " ,есть Дюков есть РФС
mulltipulti 16 января 2019 | 20:50
тамбовцы теперь в фаворе!
tv_victim 16 января 2019 | 20:50
Еслинеонтокто!