Тюремное ведомство предлагает запретить членам ОНК снимать заключенных в СИЗО на свои видеокамеры
Проект такого приказа Федеральной службы исполнения наказаний появился на портале правовых актов. Правозащитникам, которые посещают СИЗО, хотят разрешить пользоваться только видеокамерами, которые предоставит администрация учреждения. Кроме того, в проекте приказа предлагают разрешить сотрудникам ФСИН вместе с членами ОНК отсматривать записи, сделанные в колониях и СИЗО, чтобы исключить несанкционированную съемку на режимных объектах.
Комментарии6
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askol2016 16 января 2019 | 20:36
Потемкинские деревни! Как это по-русски...
rus4ca 16 января 2019 | 20:39
а еще им пытать людей надо разрешить для полноты картины, официально, плевать на права человека и на государственный строй
cromwel 16 января 2019 | 20:43
Вот уроды! Все это оскал диктаторского режима. Они плевать на всех хотели и ничего не боятся.
j_partizan 16 января 2019 | 20:45
А денег ФСИНу на видеокамеры никто не даст. Поэтому фотофиксацию преступления осуществить будет не возможно.
mister_bean 16 января 2019 | 20:52
Так вы прекратиие пытать заключенных, никто снимать на видеокамеры и не будет. Странные....
pepetz 16 января 2019 | 21:01
А вот в ПДД снимать инспектора можно, а ему меня - нет.