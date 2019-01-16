Тюремное ведомство предлагает запретить членам ОНК снимать заключенных в СИЗО на свои видеокамеры

Проект такого приказа Федеральной службы исполнения наказаний появился на портале правовых актов. Правозащитникам, которые посещают СИЗО, хотят разрешить пользоваться только видеокамерами, которые предоставит администрация учреждения. Кроме того, в проекте приказа предлагают разрешить сотрудникам ФСИН вместе с членами ОНК отсматривать записи, сделанные в колониях и СИЗО, чтобы исключить несанкционированную съемку на режимных объектах.