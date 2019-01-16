Администрация Трампа заявила о приостановке выполнения ДРСМД, чтобы избежать ответственности за разрыв – эксперт

Администрация Трампа заявила о приостановке выполнения обязательств по ДРСМД, чтобы избежать ответственности за разрыв договора – эксперт

Администрация Трампа заявила о приостановке выполнения обязательств по ДРСМД, чтобы избежать ответственности за разрыв договора. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов.

По его словам, приостановка, в отличие от выхода из договора, не предусматривает соответствующей 6-месячной процедуры, таким образом, США не будут связаны обязательствами по договору уже в феврале.

«Судя по всему, администрация Трампа прибегла к такому маневру, чтобы избежать ответственности за разрыв договора, поскольку это вызывает недовольство многих в Европе», — сказал он.

С.Рогов также добавил, что сохранение договора весьма маловероятно в сегодняшних условиях.

США приостановят свои обязательства по ДРСМД 2 февраля, если РФ не предоставит доказательств его выполнения. Об этом заявила в среду в Брюсселе замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.