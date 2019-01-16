Администрация Трампа заявила о приостановке выполнения ДРСМД, чтобы избежать ответственности за разрыв – эксперт
Администрация Трампа заявила о приостановке выполнения обязательств по ДРСМД, чтобы избежать ответственности за разрыв договора – эксперт
Администрация Трампа заявила о приостановке выполнения обязательств по ДРСМД, чтобы избежать ответственности за разрыв договора. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов.
По его словам, приостановка, в отличие от выхода из договора, не предусматривает соответствующей 6-месячной процедуры, таким образом, США не будут связаны обязательствами по договору уже в феврале.
«Судя по всему, администрация Трампа прибегла к такому маневру, чтобы избежать ответственности за разрыв договора, поскольку это вызывает недовольство многих в Европе», — сказал он.
С.Рогов также добавил, что сохранение договора весьма маловероятно в сегодняшних условиях.
США приостановят свои обязательства по ДРСМД 2 февраля, если РФ не предоставит доказательств его выполнения. Об этом заявила в среду в Брюсселе замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
Комментарии2
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watson_ 16 января 2019 | 20:34
Трамп всё доказывает, что он не агент Путина, и что на пост Президента США его избрали не россияне? Ну да, так ему демократы из Конгресса и поверили. Трамп хоть весь Мир превратит в труху, а спец.прокурор Мюллер все равно не поверит, а как поверить. заказ есть заказ?! -))
unprejudiced 16 января 2019 | 20:41
Четверо американских военнослужащих погибли, трое ранены в результате взрыва, осуществленного террористом-смертником в сирийском Манбидже.
Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя властей США.
Взрыв прогремел в ресторане «Каср эль-Умара» (Дворец принцессы) в центре города.
При взрыве погибли шесть человек, более 20 получили ранения.
Американские военные были эвакуированы вертолётами.
Ответственность за теракт взяло на себя ИГИЛ*.