Самолет задел крылом трап в калининградском аэропорту Храброво

Лайнер авиакомпании Победа следовал по маршруту из Москвы в Рим с посадкой в Калининграде. В пресс-службе аэропорту сказали Интерфаксу, что самолет не получил серьезных повреждений. Никто из пассажиров не пострадал. Борт осмотрели специалисты, препятствий для полета они не нашли.