Самолет задел крылом трап в калининградском аэропорту Храброво
Лайнер авиакомпании Победа следовал по маршруту из Москвы в Рим с посадкой в Калининграде. В пресс-службе аэропорту сказали Интерфаксу, что самолет не получил серьезных повреждений. Никто из пассажиров не пострадал. Борт осмотрели специалисты, препятствий для полета они не нашли.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sasass 16 января 2019 | 20:17
Почему интересно такой большой круг делают - Римо -то на юге ,а они летят на север - неужели опять санкции виноваты и никакие Махи не помогают преодолеть земную гравитацию.....)))
woodworld 16 января 2019 | 20:36
sasass: оптимизация
seryj_wolk 16 января 2019 | 21:00
Эта рфская Победа ассоциируется с "Капитаном Врунгелем"!