Власти Петербурга предлагают правозащитному обществу Мемориал повторно обратиться за продлением аренды
Власти Петербурга предлагают правозащитному обществу Мемориал повторно обратиться за продлением аренды в нынешнем помещении.
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Власти Петербурга предлагают правозащитному обществу Мемориал повторно обратиться за продлением аренды в нынешнем помещении.
Актер Барышев заявил, что у Сталина много заслуг В историческом смысле это фигура, которая оказала огромное влияние на мировую философию, социум. Конечно, это было идеалистическое стремление построить справедливое общество, но на сегодня нет ни одной социальной модели, которая была бы совершенно идеальной», — отметил Барышев…
Комментарии5
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aleks50 Алексей Клубников 16 января 2019 | 20:12
И сколько раз должен " повтор" повторяться? А друзьям Вовы пересидента питерская власть аренду с какого раза продляет , или просто в собственность отдаёт?
naebabchenka_drysch 16 января 2019 | 20:19
Мемориалу вообще помещений не положено ни каких, кроме как на зоне, за их покровительство наркодилерам, педофилам и половым извращенцам.
alo0000 16 января 2019 | 20:18
ФСИНВСПБ - фантастическая служба издевательств новых властей решила отыметь правозащитников. Они же - не аутисты.
gandon_sisjnovich 16 января 2019 | 20:30
.. поганой метлой выметать из России эту пиндоскую нечисть, а не аренду им продлевать!
unprejudiced 16 января 2019 | 20:51
надеюсь арендную плату предложили в 1 миллиард рублей в месяц? Если что лошки либерасты смсками накидают нудную сумму ежемесячно