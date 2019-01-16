Суд в Петербурге отменил приговор по делу об экстремизме из-за видеозаписи со священником, который поет «Мурку»

Ивана Барбакова признали виновным в разжигании ненависти к христианству и оштрафовал на 300 тысяч рублей. Обвиняемый выложил видео с архимандритом Венедиктом, который пел блатную песню в трапезной московского храма. Приговор отменили в связи с частичной декриминализацией 282 статьи Уголовного кодекса, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.