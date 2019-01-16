Суд в Петербурге отменил приговор по делу об экстремизме из-за видеозаписи со священником, который поет «Мурку»
Ивана Барбакова признали виновным в разжигании ненависти к христианству и оштрафовал на 300 тысяч рублей. Обвиняемый выложил видео с архимандритом Венедиктом, который пел блатную песню в трапезной московского храма. Приговор отменили в связи с частичной декриминализацией 282 статьи Уголовного кодекса, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Комментарии7
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aleks50 Алексей Клубников 16 января 2019 | 20:08
То есть жопа есть , а слова нет? Пел блатняк блатной поп, а отвечать за блатного попика. будет другой человек, так решил не судья, ни один судья до такого бы не опустился. Так решил путинский ставленник на должность судьи.
tetriz 16 января 2019 | 20:16
Не даром воры купола с крестами себе набивают...
fredoxxx 16 января 2019 | 20:19
это дурдом
lesnoj 16 января 2019 | 20:20
Ещё разобраться надо от чего больше вреда, от "Мурки" или религии? В обоих случаях обман.
cromwel 16 января 2019 | 20:30
То есть поп не виноват а виноват блогер разместивший видео. Потрясающе! Вот она сущность нашей религии и правосудия.
ura_123 16 января 2019 | 20:35
cromwel: И эти люди ещё возмущаются получением Томоса Украиной!
ura_123 16 января 2019 | 20:33
Пьяный поп поёт «Мурку»,а блогера штрафуют на 300000 рубликов за РАЗЖИГАНИЕ ненависти к ХРИСТИАНСТВУ ???