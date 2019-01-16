Почти миллиард рублей может потребоваться для полного расселения пострадавшего в Магнитогорске дома

Такую сумму интернет-издание Znak.com назвал вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль. В то же время, на совещание у президента приблизительную стоимость расселения расценивали в 1 миллиард 300 миллионов рублей. Поручение полностью расселить дом, в котором рухнул подъезд, дал губернатору области Борису Дубровскому президент Владимир Путин. В пресс-службе губернатора добавили, что речь идет о более чем 600 квартирах.