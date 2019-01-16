Почти миллиард рублей может потребоваться для полного расселения пострадавшего в Магнитогорске дома
Такую сумму интернет-издание Znak.com назвал вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль. В то же время, на совещание у президента приблизительную стоимость расселения расценивали в 1 миллиард 300 миллионов рублей. Поручение полностью расселить дом, в котором рухнул подъезд, дал губернатору области Борису Дубровскому президент Владимир Путин. В пресс-службе губернатора добавили, что речь идет о более чем 600 квартирах.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
morganafata 16 января 2019 | 20:09
Смотря сколько украдут,
tvitov66 16 января 2019 | 20:09
Чо так скромно-то?
uni_korn 16 января 2019 | 20:19
Хаха! А пока расселяют, еще что-нибудь грохнет. Заколебешься. Лучше обтянуть дома по всея Рашке черными траурными лентами и гробы готовы. И хоронить не надо - привалит стенками и слава.
redrica 16 января 2019 | 20:21
На борьбу с Телеграммом - 20 млрд выделили. Перекиньте один на людей - не треснете.
nestor199 16 января 2019 | 20:33
redrica: Ну, строго говоря, люди сами должны заботиться о себе. Например страховать свою собственность.
Что такое 600 квартир. Сколько в этой стоимости налогов?
Вон, в новогоднюю лотерею миллиард разыгрывали.
gandon_sisjnovich 16 января 2019 | 20:36
redrica: ...писю отсосёшь получишь мильярдик, в попу дашь 2 мильярдика получишь!
ki000999 16 января 2019 | 20:29
Они откуда берут такие суммы вообще??? У нас что, песка нет, воды нет, цемента, железа-арматуры, дерева или пластика для окон тоже нет, нефти нет и газа нет, строителей нет, земли нет, где строить!!!??? Откуда такие суммы то берутся!!!!!
cromwel 16 января 2019 | 20:34
Да у нас у всяких полковников десятки миллиардов изымают. Одного такого полковника на несколько катастроф хватит. А если уж некоторых депутатов с коллекцией часов потрясти так можно бюджет страны на год сформировать из наворовановоного
vtodorol 16 января 2019 | 21:09
Всего-то 1/70 стоимости хибары в Прасковеевке