До 27 человек, по некоторым данным, выросло число жертв теракта в сирийском Манбидже

В том числе среди погибших – пятеро американских военнослужащих, — утверждает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее американские власти подтвердили гибель четырех военнослужащих США и еще трое получили ранение. Турецкий лидер не исключает, что сегодняшний теракт может заставить Вашингтон изменить свое решение по вопросу о выводе войск из соседней Сирии.