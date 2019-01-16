До 27 человек, по некоторым данным, выросло число жертв теракта в сирийском Манбидже
В том числе среди погибших – пятеро американских военнослужащих, — утверждает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее американские власти подтвердили гибель четырех военнослужащих США и еще трое получили ранение. Турецкий лидер не исключает, что сегодняшний теракт может заставить Вашингтон изменить свое решение по вопросу о выводе войск из соседней Сирии.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ukrotomos 16 января 2019 | 20:09
Если бы по быстрому слиняли пиндосы, то эти бедолаги были бы живы!
parasuk_ 16 января 2019 | 20:10
Это хорошо. Американские свинки не должны сбежать из сирии без хорошей трепки :)
polikarpich 16 января 2019 | 20:19
parasuk_: У тебя там дача в Сирии, что ли? И тебя угнетают американцы? Просто жизни никакой не дают?
А здесь "хохлы", прибалты, грузины... Кто ещё?
parasuk_ 16 января 2019 | 20:22
polikarpich: Я за справедливость. Зло должно больно стукнуть поленом по лбу своего создателя - лживое американское мурло
polikarpich 16 января 2019 | 20:37
parasuk_: Странно - американцы якобы лживые, а брешут, как собаки, грубо и примитивно, у нас по "телявизеру" разные Соловьёвы-Киселёвы! Да и "нацдилер" откровенной брехнёй не гнушается. Это как?
И вот пользоваться на всю катушку "злыми" американскими изобретениями и разработками - тоже не очень правдиво как-то. Компьютер, Интернет, софт...
Пользуйся продукцией России или СССР, который проиграл даже битву с тараканами. Вот тогда будешь и молодЕц и мОлодец.
ukrotomos 16 января 2019 | 20:47
polikarpich: Ну вот и не пользуйся изобретением злых арабов - колесом...
gandon_sisjnovich 16 января 2019 | 20:26
polikarpich: ...твое дело писю отсасывать профессионально у пиндосов, чтобы не гневить их!
gandon_sisjnovich 16 января 2019 | 20:24
..пиндосы получили по мордам - похвально! Почаще бы так))))))
mikr 16 января 2019 | 20:33
Не исключено, что этот теракт специально организован в качестве повода к тому чтобы оставить американскую группировку в Сирии. Возможно, Трамп поторопился со своим заявлением об уходе из Сирии. И вот теперь, чтобы дезавуировать это заявление и при этом сохранить лицо, приходится прибегнуть к такому приему.
ukrotomos 16 января 2019 | 20:50
mikr: Хайли лайкли!
polikarpich 16 января 2019 | 20:55
mikr: Может, и так. Но теперь по-любому надо оставаться. Мстя должна быть страшной! :-(((