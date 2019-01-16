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19:31, 16 января 2019

В Центробанке осудили русские сказки о золотой рыбке и волшебной щуке

Первый зампред финансового регулятора Сергей Швецов считает, что они формируют у населения веру в легкую наживу и создает помехи для повышения финансовой культуры граждан. Швецов считает, что следует поменять сюжеты сказок. Об этом, как передает агентство Москва, первый зампред Центробанка сказал на заседании думского комитета по финансовому рынку.

Комментарии

26

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kir_pich_101 16 января 2019 | 19:37

Про Кащея значит лучше.
А если он над златом чахнет, то это значит хорошо.
Лучше бы он зачах нафиг побыстрей!

eniro 16 января 2019 | 19:38

kir_pich_101: Чувак явно в теме.

danko_ 16 января 2019 | 19:42

eniro: Сказки ЦБ куда опаснее для населения России.
И ведь когда врут, то не сообщают, что это сказки.

book_publisher 16 января 2019 | 19:46

- Неужели этому дебилу-клоуну в Центробанке больше заняться нечем? Лучше бы они там перестали выводить деньги за бугор, а стимулировали их инвестиции внутри России.

vis_a_vis 16 января 2019 | 19:51

Старая сказка на новый лад:

Захотел старик сделать себе новую хату. Уж больно его старуха достала. Пришел старик в Банк. Выплывает оттуда Золотая рыбка: "Чего тебе надобно, старче?" Рассказал ей старик о своем желании. Дала ему Золотая рыбка кредит и ипотеку, да такую, что остался старик у разбитого корыта...

tant14 16 января 2019 | 19:38

Просто скрепы рушит. Надо проверить кто он такой. Всех бабок и дедок.
Еще бы он любимое занятие, лежание на печи, осудил.
Явный подпиндосник

stopkran1969 16 января 2019 | 19:38

И то правда - пора уже выложить персональные данные эти персонажей в широкий доступ, все и так их знают

(комментарий скрыт)

uhovostro 16 января 2019 | 19:38

А ещё про скатерть самобранку, про печку самоходку, про ковёр самолёт! Вот, оказывается, почему у россиян доходы падают, цены растут и пенсии отбирают - это сказки во всём виноваты. Наверняка, Обама-гад их распространяет среди нашего населения, хочет снова поставить Россию на колени, паразит такой!..

aleks50 Алексей Клубников 16 января 2019 | 19:39

Вот они оказывается чем в центробанке занимаются , сказками, а я то думал финансами.

stopkran1969 16 января 2019 | 19:48

aleks50: в это стране это одно и тоже. Но главный сказочник потиху на мультики переходит

tuman13 16 января 2019 | 19:45

Нет, какие муд... рые люди сидят в Центробанке! Уже сказки им помешали. Триста лет не мешали (Ведь Центробанка тогда не было). А тут помешали. Плохому танцору всегда что-то мешает. Так давайте будем резать. И начнем с этого муд... рого человека, открывшему нам глаза на ""помехи для повышения финансовой культуры граждан"" в виде русских народных сказок.

ugiazov 16 января 2019 | 19:45

Первым делом отменить все лотереи.

compare 16 января 2019 | 19:53

ugiazov: мелко мыслишь...деньги отменить,одежду-тоже,хватит хламид и всем,в "ящики" лечь и ждать старта " в рай"....

jblack2 16 января 2019 | 19:46

А ростовщичество - это не лёгкие деньги?..

alo0000 16 января 2019 | 19:47

Сказка им не нравится! А нам их елочка (пять букв) не нравится!

alo0000 16 января 2019 | 19:51

alo0000: так понятно - они всех тех щук давно выловили сетями.

com30 16 января 2019 | 19:48

В этих сказках, весь менталитет россиян.
Если зампреду Центробанка не нравится российский народ с его менталитетом, пусть меняет место своего пребывания с другим народом, россиян уже не переделать, надежда на шару у него уже в генетике.
Российские угро-финны и пр. тюркские кочевники, не прошли этап развития через земледельческий этап цивилизации, который у других соседних народов занял 2-6 тыс. лет, они из собирателей и охотников сразу перескочили в этап индустриализации и потребления.
Ну, а собиратели и охотники, как раз и есть типичные шаровики, ждущими чуда от природы и Богов, а не собственным горбом и руками создают себе необходимое.

ki000999 16 января 2019 | 19:48

Сергей Швецов считает, что они формируют у населения веру в легкую наживу и создает помехи для повышения финансовой культуры граждан...................................Вот сразу видно, что эта сказка была любимой у этого первого зампреда финансового регулятора!)

ed10075 16 января 2019 | 19:49

Идиотизм, похоже, заразная болезнь.
Этот зампред, часто захаживает в Госдуму, где и подхватил заразу воздушно-капельным путем.

compare 16 января 2019 | 19:51

как это,"поменять"? а что.люди,идиоты и враз "забудут"правильные варианты? совсем уже "оторвался" от твреди земной сей человек,и парит где-то.в сферах.недоступных разуму..."кащенко"?

trans 16 января 2019 | 19:53

А чего менять? Вон сколько чинуш и олигархов обогатилось благодаря близости к Золотой рыбке.

curhatuy6 16 января 2019 | 19:54

Революция в мире финансов!!! Центробанку - Нобелевскую премию! Мереканские и англицкие финансисты думали, думали, а ОНО самое лежало на виду:)))

xuato 16 января 2019 | 19:55

А как там про финансиста кота Базилио его подружки лисы Алисы и банковского поля чудес?

key 16 января 2019 | 19:55

В сказках царь дурак всегда - критика начальства.

lesnoj 16 января 2019 | 19:59

Сказки на ровном месте не рождаются, они отражают суть человека. Чувак хочет в очередной раз переписать историю России. Ему бы хотелось как в Китае, где крестьянин выбирает тяпку, игнорируя кучу золота.

captainobvious 16 января 2019 | 20:02

следует поменять сюжеты сказок

Золотая рыбка будет предлагать три варианта инвестиций сбережений в ПИФы, пенсионные фонды и гособлигации, а в ответ на требование безумной старухи отсыпать её побольше биткоинов превратит все её доходы с финансовых рынков в черепки?

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