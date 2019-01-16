В Центробанке осудили русские сказки о золотой рыбке и волшебной щуке

Первый зампред финансового регулятора Сергей Швецов считает, что они формируют у населения веру в легкую наживу и создает помехи для повышения финансовой культуры граждан. Швецов считает, что следует поменять сюжеты сказок. Об этом, как передает агентство Москва, первый зампред Центробанка сказал на заседании думского комитета по финансовому рынку.