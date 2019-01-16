Разработчиков госпрограммы вооружения обвинили в мошенничестве на 250 миллионов рублей

Фигурантами дела стали руководители 46-го ЦНИИ Минобороны полковник Михаил Котов и его заместитель Василий Козланжи, пишет издание РБК. Следствие полагает, что они заключали фиктивные договоры. Котов не признает вину. Он находится под административном надзором. Козланжи — под домашним арестом. 46-й ЦНИИ участвовал в госпрограмме вооружения до 2027 года стоимостью более 19 трлн рублей.