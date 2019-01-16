Разработчиков госпрограммы вооружения обвинили в мошенничестве на 250 миллионов рублей
Фигурантами дела стали руководители 46-го ЦНИИ Минобороны полковник Михаил Котов и его заместитель Василий Козланжи, пишет издание РБК. Следствие полагает, что они заключали фиктивные договоры. Котов не признает вину. Он находится под административном надзором. Козланжи — под домашним арестом. 46-й ЦНИИ участвовал в госпрограмме вооружения до 2027 года стоимостью более 19 трлн рублей.
Комментарии13
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kir_pich_101 16 января 2019 | 19:39
Зачем нам сказки?
Надо просто быть чиновником при Путине, тогда все сбывается.
eniro 16 января 2019 | 19:59
kir_pich_101: А мне каааца, перепуганный старичек прихлопывает НЭПманов(сперва средне-мелкого звена). Чувствует, что пушистый зверек залез в штаны, вот и вертится бедолага -Шо делать? Шо делать? Шо...
watson_ 16 января 2019 | 19:41
Афера на 250 лимонов и ......... всего административный надзор с домашним арестом для Козланжа и Котова ? Ну крутые полковники пошли, правда не дотягивают до полковника Захарченко , тот украл поболее - миллиард , но зато пока в камере, а тут всего 250 лимонов это ж мелочи, какой арест? -((
rabin_tagor 16 января 2019 | 19:44
watson_: 9 миллиардов
stopkran1969 16 января 2019 | 19:44
Сплошные козланжи кругом - по бумагам поди уже и армату построили, и ракеты улетели, и даже попали куда то
aleks50 Алексей Клубников 16 января 2019 | 19:47
Берут пример с главного начальника.
vova6_let 16 января 2019 | 19:48
Какие же они мошенники-да просто лохи, от 19 трл отпилили всего 250 млн.
ugiazov 16 января 2019 | 19:48
Из 19 трлн. какие-то жалкие 250 млн.? Крохоборы. За то и судят.
vladimirbelarus 16 января 2019 | 19:51
За кровные судят, безбожники. Они же деееетям, не себе.
y3emen1 16 января 2019 | 19:53
ну, настоящие господа офицера, с неизлечимой чесоткой в руках. да, и с каких пор измена родине мелкая шалость?
bazilgu 16 января 2019 | 19:54
Всего- то 250 млн?!
curhatuy6 16 января 2019 | 19:59
Ну а если пошерстить остальные госпрограммы? Какой пух и перья полетят? Для начала хотя бы Нанотехнологии:)))
apels 16 января 2019 | 20:03
Да на каждой программе бюджета и значительно большие деньги просто утекают. Особенно в закрытых статьях типа оборона. Смешно даже читать такие новости. Новость что козлов отпущения таких мелких накопали :)