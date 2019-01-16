В Москве задержан руководитель компании – производителя водки «Пять озер», «Хаски» и «Кедровица»

Игорь Савельев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. В компании «Алкогольная сибирская группа» сказали изданию РБК, что Савельев уволился в день задержания. Само расследование никак не связано с их деятельностью. Компания работает в штатном режиме.