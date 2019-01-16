В Москве задержан руководитель компании – производителя водки «Пять озер», «Хаски» и «Кедровица»
Игорь Савельев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. В компании «Алкогольная сибирская группа» сказали изданию РБК, что Савельев уволился в день задержания. Само расследование никак не связано с их деятельностью. Компания работает в штатном режиме.
Комментарии7
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za_stalina 16 января 2019 | 19:36
Есть знатоки, почему в водку добавляют сироп!? Везде не сахар а сироп. Есть классические водки ну и украинский производитель тоже реже сироп добавляет. Просто лично плохо переношу.
vlabumur 16 января 2019 | 19:54
za_stalina: Качество водки зависит от качества спирта и воды.. А сироп добавляют.чтобы спирт (довольно неприятный на вкус) было легче пить.На качестве водки это никоим образом не отражается.
student_ru_ru 16 января 2019 | 19:38
Хороший наркобизнес. К тому же законный.
hastings 16 января 2019 | 19:42
Савельман спаивает русских... :(
vladimirbelarus 16 января 2019 | 19:49
Уже идёт подготовка к 28 февраля и 8 марта?
ugiazov 16 января 2019 | 19:59
Санкции придавили казну. Позволять воровать всем становится слишком большой роскошью.
mozhem_povtorit 16 января 2019 | 20:00
Президент верни фунфырики! ((((