Соединенные Штаты со 2 февраля начнут процесс выхода из договора о ракетах средней и меньшей дальности...

По словам заместителя американского госсекретаря Андреа Томпсон, встречу представителей Москвы и Вашингтона по вопросу о нарушении Россией договора можно считать провалившейся. Впрочем, у России будет еще полгода, чтобы выполнить обязательства до полного выхода США из соглашения. Договор РСМД был заключен более 30 лет назад. Москва обвинения в его нарушении отвергает.