Соединенные Штаты со 2 февраля начнут процесс выхода из договора о ракетах средней и меньшей дальности
По словам заместителя американского госсекретаря Андреа Томпсон, встречу представителей Москвы и Вашингтона по вопросу о нарушении Россией договора можно считать провалившейся. Впрочем, у России будет еще полгода, чтобы выполнить обязательства до полного выхода США из соглашения. Договор РСМД был заключен более 30 лет назад. Москва обвинения в его нарушении отвергает.
Комментарии12
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com30 16 января 2019 | 19:33
Кремль опять выпендривается и корчит из себя "крутого", хотя это не в интересах РФ сейчас выпендриваться, кремлю нужно поджать хвост и идти на все предложения, пока их делают.
pattrick3 16 января 2019 | 19:35
Соединенные Штаты со 2 февраля начнут процесс выхода из договора о ракетах средней и меньшей дальности...
В день сурка? Россия тоже должна выйти из договора о нераспространении ядерного вооружения 1968 года.
naebabchenka_drysch 16 января 2019 | 20:00
ОТЛИЧНО !
Ядерное оружие - на боевой взвод! Америка - ПЕПЕЛ !
haldey 16 января 2019 | 19:36
com30: В интересах России поджать хвост и соглашаться на все? Да Вы в своем уме?)))
Во тут дебилы!))) Эхо, Вы зачем мозги людям вывихнули?)))
catch33 16 января 2019 | 19:59
haldey: Тогда как совок.10-20 лет эскалации и по независимым республикам.
Выбор невелик.А если учитывать ,что путинские чиновники брежневским дадут фору по воровству ,то и быстрее.
tuman13 16 января 2019 | 19:52
com30: Видете ли, у англосаксов джентельмен ВСЕГДА хозяин своему слову (подписи): хочу - дам, хочу - заберу обратно. И примеров таких в их политике уйма.
Россия, в отличие от англосаксов, ВСЕГДА выполняла подписанные соглашения, как выгодные для нее, так и не очень. Всегда.
putin_frend 16 января 2019 | 20:02
tuman13: да. всегда. выполняла. канешно. не сумневайтесь. лохи.
haldey 16 января 2019 | 19:34
СШАшники всегда рвут все договоры, которые им мешают))) Им насрать на все соглашения и договоры))) Да и еще в этом обвиняют всех подряд, ну, типа, не сами же они сволочи)))
Сами - сами))) И еще какие сволочи)))
j_partizan 16 января 2019 | 19:37
США легко выходят из договора за полгода. А почему?
Да потому, что они его в полной мере и не выполнили. И именно в этом и заключалась принципиальная позиция России.
А попытки обмануть - это у пиндосов в крови.
za_stalina 16 января 2019 | 19:38
НАТО уже почти в Беларуси а мы еще разоружаться будем. Пошли вы наах со своими Соросами и "демократией"!
serge3leo 16 января 2019 | 19:40
Печаль, хотя ожидаемо, базы ПРО построили и почти ввели в эксплуатацию. Теперь надо контенеры ракет ПРО заполнять :( Доиграются, казлы :(
seryj_wolk 16 января 2019 | 19:45
Рфики по привычке прикинулись дураками, а с дураками никакие договора не действительны.