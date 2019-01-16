Госдума приняла в первом чтении законопроект о паллиативной помощи в России
Необходимость принятия такого закона очевидна, — сказала министр здравоохранения Татьяна Голикова.
Голикова сообщила, что Минздрав и Минтруд разработают порядок оказания паллиативной помощи
Комментарии7
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sasass 16 января 2019 | 19:07
Другого выхода нет - народ довели до ручки гробовой ....
alo0000 16 января 2019 | 19:26
sasass: Вообще-то об этом сказал неделю назад ВВП с подачи своих пиарщиков. Причём, похоже - не искренне, т к только из утюга не звучат крики о помощи. А эта чиновница и здесь оттопталась.
poloz 16 января 2019 | 19:14
Министр здравоохранения Голикова? Это новости какого года?
sasass 16 января 2019 | 19:38
poloz: Заскок мозгов в Кабинете министров ...))))
ugiazov 16 января 2019 | 19:16
Это значит не вылечить, а подлечить, лишь бы работал.
vedma2017 16 января 2019 | 19:30
ugiazov:
Ничего подобного, лечение в их задачи -вообще- не входит. "Уход" только с помощью санитарки. И - точно после этого никто работать уже не сможет, выход - ногами вперед.
rampa 16 января 2019 | 19:42
vedma2017: вы не верно понимаете, что такое "паллиативная помощь", а это очень важная и необходимая часть медицины. Впрочем, если обычная медицина у нас не спасает, то и надеяться, что паллиативная медицина сможет помочь людям не приходится ((((