Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев отбывает срок в колонии №1 Тверской области без привилегий
Он содержится в обычных условиях в отряде на 37 человек, есть койка и тумбочка, — рассказал изданию РБК глава местной общественной наблюдательной комиссии Игорь Эльгард. По его словам, Улюкаев на здоровье не жалуется, также никаких жалоб к нему не поступало от других заключенных. Бывший министр был приговорен к 8 годам тюрьмы по обвинению в получении взятки от главы Роснефти Игоря Сечина.
Комментарии6
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moriak2 16 января 2019 | 19:12
о "внутренней кухне" нынешней высшей власти сокамерники знает больше, чем кто бы то еще
vic12 16 января 2019 | 19:22
Неужели живёт хуже Цапка? Значит, не свой, не бандит.
kokeshi 16 января 2019 | 19:28
vic12: ну да, не "социально близкий"
captainobvious 16 января 2019 | 19:30
сдается мне, джентльмены, что борьба с привилегиями вышла на качественно новый уровень )))
stopkran1969 16 января 2019 | 19:35
Так он и сечина в сокамерники дождётся
fresh_breeze 16 января 2019 | 19:37
Без привилегий — это когда на общих работах.
А работа библиотекарем (Эхо как-то писало, что Улюкаев и Белых работают в библиотеках) — это, наверное, максимальная привилегия, которую можно получить в тех местах.