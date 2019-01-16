Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев отбывает срок в колонии №1 Тверской области без привилегий

Он содержится в обычных условиях в отряде на 37 человек, есть койка и тумбочка, — рассказал изданию РБК глава местной общественной наблюдательной комиссии Игорь Эльгард. По его словам, Улюкаев на здоровье не жалуется, также никаких жалоб к нему не поступало от других заключенных. Бывший министр был приговорен к 8 годам тюрьмы по обвинению в получении взятки от главы Роснефти Игоря Сечина.