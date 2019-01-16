ОКР попросит Федерацию бобслея незамедлительно отправить в отставку президента Александра Зубкова
Членство этой структуры в комитете может быть приостановлено. Об этом, как передает агентство Интерфакс, предупредил глава ОКР Станислав Поздняков. Международная федерация бобслея дисквалифицировала Зубкова на два года за нарушение антидопинговых правил. Это решение также означает, что он не может занимать руководящие посты в спортивных организациях.
Комментарии3
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timber_head 16 января 2019 | 19:10
Я ж говорил, что доиграется он со своею любовью к цацкам. Спонсоров у федерации нет, сейчас ОКР открытым текстом сказал, что терпеть его не будет. Что дальше, опять в суд побежит?
pro_hanov 16 января 2019 | 19:10
Какой такой олимпийский комитет?! У нас решение о том, кто чемпион, а кто - нет, принимает Басманный суд. Удивляет то, что Верховный Суд России не вручил команде В.В. Путина из Ночной Хоккейной Лиги Кубок Стэнли.
alexey65 16 января 2019 | 19:13
Когда федерацию возглавляет пойманный на допинге жулик, это смотрится не вполне в соответствие с олимпийскими принципами.
Кроме того, он, и как человек, мразью оказался.
Из-за личной стипендии подставил всю федерацию и ОКР России.
Всех российских спортсменов могут лишить олимпийских стартов, а он свои серебрянники боится потерять.
alexey65 16 января 2019 | 19:13
Когда федерацию возглавляет пойманный на допинге жулик, это смотрится не вполне в соответствие с олимпийскими принципами.
Кроме того, он, и как человек, мразью оказался.
Из-за личной стипендии подставил всю федерацию и ОКР России.
Всех российских спортсменов могут лишить олимпийских стартов, а он свои серебрянники боится потерять.