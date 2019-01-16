ОКР попросит Федерацию бобслея незамедлительно отправить в отставку президента Александра Зубкова

Членство этой структуры в комитете может быть приостановлено. Об этом, как передает агентство Интерфакс, предупредил глава ОКР Станислав Поздняков. Международная федерация бобслея дисквалифицировала Зубкова на два года за нарушение антидопинговых правил. Это решение также означает, что он не может занимать руководящие посты в спортивных организациях.