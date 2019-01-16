Парламент Великобритании сегодня голосует по вопросу о доверии правительства
Это связано с провалом плана премьера Терезы Мэй о мягком выходе из Евросоюза. Главный оппонент Мэй и инициатор голосования, лидер лейбористов Джереми Корбин.
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Это связано с провалом плана премьера Терезы Мэй о мягком выходе из Евросоюза. Главный оппонент Мэй и инициатор голосования, лидер лейбористов Джереми Корбин.
Актер Барышев заявил, что у Сталина много заслуг В историческом смысле это фигура, которая оказала огромное влияние на мировую философию, социум. Конечно, это было идеалистическое стремление построить справедливое общество, но на сегодня нет ни одной социальной модели, которая была бы совершенно идеальной», — отметил Барышев…
Комментарии1
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ugiazov 16 января 2019 | 19:23
Видно не всем хотелось помочь ей с мягким выходом.